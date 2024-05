Sir Jim Ratcliffe prend des mesures immédiates après la diffusion d’images « embarrassantes » de la défaite de Man Utd contre Arsenal

Sir Jim Ratcliffe a pris des mesures immédiates après la diffusion d’images accablantes de la défaite de Manchester United contre Arsenal.

United a sombré dans une défaite 1-0 contre Arsenal grâce au but de Leandro Trossard en première mi-temps après une terrible défense de Casemiro qui a suscité de vives critiques de la part des supporters.

Ratcliffe était présent cinq heures plus tôt à Old Trafford et était censé évaluer les opérations du jour du match alors qu’il poursuit sa refonte majeure depuis l’achat d’une participation de 25 % dans le club.

Le chef d’INEOS a également rencontré le chef du parti travailliste Keir Starmer et le maire du Grand Manchester Andy Burnham pour discuter de l’avenir du stade de United, Ratcliffe étant désireux de construire un « Wembley du Nord ».

Ratcliffe a eu un aperçu direct des problèmes auxquels Old Trafford est actuellement confronté lorsqu’un violent orage a submergé les dernières phases du match.

Des vidéos de l’eau s’écrasant du toit du stade sont devenues virales sur les réseaux sociaux par la suite et des vidéos de fans montraient une inondation se déversant sous les sièges et autour des vitres des loges exécutives.

En conséquence, Ratcliffe n’a pas perdu de temps et a ordonné une action immédiate pour résoudre certains problèmes moins de 24 heures après la défaite, des ouvriers étant envoyés au sommet du stade pour réparer le toit, selon Le courrier quotidien.

Des travailleurs portant des casques de sécurité et des vestes haute visibilité ont été photographiés en train de descendre en rappel sur les côtés du stade lundi après que les supporters d’Arsenal aient chanté « Old Trafford tombe » la veille.

Les fuites du toit sont devenues un problème majeur depuis des années sous la propriété des Glazers et un groupe de travail a été nommé pour examiner les options de réaménagement du quartier d’Old Trafford.

Lord Coe rejoint Burnham et l’ancien défenseur de United Gary Neville au sein du comité qui devraient formuler leurs recommandations plus tard cette année.

Neville a déclaré : « Même si je veux le meilleur pour Manchester United, je veux aussi la même chose pour la communauté environnante. »

