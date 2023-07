Sir Jim Ratcliffe a échoué dans sa tentative d’acquérir la moitié de Barcelone

Un nouveau livre sur l’éventuel propriétaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, révèle que l’investisseur anglais a d’abord envisagé d’investir à Barcelone. Pour racheter la partie anglaise à la famille Glazer, Ratcliffe est actuellement en concurrence avec Sheikh Jassim. Cependant, des rapports récents suggèrent que le groupe qatari est de plus en plus confiant qu’il finira par gagner la course.

Selon une nouvelle biographie du magnat, Ratcliffe a d’abord tenté d’acquérir 50% de Barcelone et a promis d’investir 1 milliard de dollars dans le club avant de se concentrer sur Old Trafford.

Sir Jim Ratcliffe révèle des détails sur les discussions avec Joan Laporta à Barcelone

« Nous avons eu une conversation extrêmement intéressante. Nous leur avons dit : « Ne faites pas ça, les gars – nous allons mettre deux ou trois milliards, rénover le camp de Nou et devenir propriétaire à 50 % – et signer un acte de vente disant que nous ne vendrons jamais. Notre intérêt était uniquement le football, pas l’argent. Je pense que cela aurait bien fonctionné.

« Nous en avons parlé mais, à la fin, ils ne pensaient pas qu’ils pourraient aller voir les fans avec. La route qu’ils empruntent est un désastre. Nous avons essayé de le signaler et ils ont dit : » Nous savons, mais… » Ce sont tous des employés à court terme. [Barcelona regimes] parce que le président entre, le fait pendant cinq ans et remet le gâchis à quelqu’un d’autre.

Un milliardaire affirme que Barcelone a fait un mauvais choix

«Ils ont maintenant vendu une partie des droits de télévision et des droits de marchandisage pour les 25 prochaines années. Ils les ont vendus à des fonds spéculatifs américains. Ils ont donc cette grosse somme d’argent qu’ils peuvent maintenant… gaspiller.

«Mais si vous regardez les meilleurs clubs de football – Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Manchester City, etc. – ils avaient des budgets à peu près similaires: disons 800 millions de livres sterling pour les besoins de la discussion. À cause de ce que Barcelone avait fait, le leur serait plus proche de 500 millions de livres sterling. C’est pourquoi nous leur avons dit de ne pas le faire. Mais ils ont dit non, et maintenant qu’on a sorti ça de notre système, on peut se concentrer sur Nice.

PHOTO : IMAGO / Panoramique