Sir Jeffrey Donaldson : Qui est le nouveau chef du DUP ?

Si au début, vous n’y arrivez pas, essayez, réessayez. Le mois dernier, Sir Jeffrey Donaldson a été élu de justesse au poste lors de l’élection à la direction du DUP par Edwin Poots, qui n’a duré que 21 jours à la tête du classement.

Mais il n’y avait aucune chance qu’il perde cette course car il était le seul à y participer. Le député de Lagan Valley a été nommé mardi nouveau chef du parti, et un couronnement officiel devrait avoir lieu ce week-end.

Le député le plus ancien d’Irlande du Nord, Sir Jeffrey, 58 ans, est né à Kilkeel dans le comté de Down et a rejoint le Parti unioniste d’Ulster (UUP) à un jeune âge.

Il a souvent parlé de l’effet que les troubles ont eu sur sa jeunesse, à la suite du meurtre par l’IRA de son cousin, Samuel Donaldson, un agent de police de la RUC.

À 16 ans, Sir Jeffrey, un fier chrétien, a suivi la tradition de sa famille en rejoignant l’Ordre d’Orange, puis en s’inscrivant plus tard dans l’Ulster Defence Regiment.

Jeffrey Donaldson met en garde contre une menace pour «la paix et la stabilité» alors qu'il est couronné nouveau chef du DUP

Il a été élu pour la première fois en 1985 en tant que député de l’UUP à Stormont, avant qu’une dispute avec son ancien chef David Trimble au sujet de l’accord de paix du Vendredi saint n’ait finalement entraîné sa défection au DUP, avec Arlene Foster, en 2004.

Avec ses positions historiques sur des questions sociales telles que le mariage homosexuel et les droits reproductifs des femmes, cela peut sembler un oxymore de décrire un politicien du DUP comme modéré, mais c’est ainsi que Sir Jeffrey est perçu au sein du parti, et son arrivée pourrait aider à endiguer son hémorragie de des électeurs plus libéraux aux unionistes d’Ulster et au parti de l’Alliance intercommunautaire, à la suite d’un virage à droite à la suite de l’éviction d’Arlene Foster de la direction.

« Nous devons restaurer la confiance et la foi dans notre parti et travailler avec d’autres syndicalistes du même esprit pour élargir l’attrait du syndicalisme et sécuriser l’Union pour l’avenir », a déclaré Sir Jeffrey dans un communiqué lors de l’annonce officielle de sa candidature à la direction plus tôt cette année. semaine.

En termes idéologiques, le leadership de Sir Jeffrey, qui devra abandonner son siège de député et devenir député pour assumer le rôle de premier ministre, est considéré comme un léger écart par rapport à celui de son prédécesseur; un modernisateur qui peut élargir l’église, pour ainsi dire. Mais le principal obstacle devant lui reste le même : l’opposition au protocole du Brexit en Irlande du Nord.

Cependant, il est à noter que, dans sa déclaration, le chef du parti à Westminster n’a pas explicitement déclaré qu’il était prêt à faire tomber les institutions décentralisées à Stormont sur la question, une menace vantée à plusieurs reprises par les partisans de Poots.

Mais il a averti Boris Johnson que l’inaction à la frontière de la mer d’Irlande « aura sans aucun doute des conséquences sur la stabilité de nos institutions politiques et la prospérité de notre économie ».

Il manquait également à la déclaration toute référence à la loi sur la langue irlandaise, qui a finalement fait tomber Poots.

Mais avec les députés, les députés et les membres du parti du DUP incandescents face à ce qu’ils considèrent comme une capitulation face aux exigences nationalistes en matière de langue – soutenus par un engagement verbal du secrétaire d’Irlande du Nord Brandon Lewis à présenter une législation à Stormont – il devra sûrement faire face au problème plus tôt plutôt que plus tard.

Mais avec les élections à l’assemblée à venir en mai de l’année prochaine, ce qui est probablement le plus pressant dans l’esprit de Sir Jeffrey et d’autres politiciens du DUP, c’est la survie du parti.

Un sondage en mai a montré que le soutien au parti avait plongé à 16%, contre 19% au début de l’année.