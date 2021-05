Sir Jeffrey Donaldson annonce la candidature à la direction du DUP

Sir Jeffrey Donaldson a annoncé qu’il se présenterait à la direction du DUP.

Le député de longue date de la vallée de Lagan a déclaré qu’il promouvrait une stratégie et des valeurs positives s’il était élu, en mettant l’accent sur la construction d’un avenir commun pour tous en Irlande du Nord.

L’actuel chef du parti à Westminster a également promis une réforme significative au sein du DUP et a déclaré qu’il définirait des orientations politiques claires sur les principaux défis du syndicalisme, tels que le protocole controversé d’Irlande du Nord du Brexit.

Son entrée dans la course pour succéder à la déchue Arlene Foster signifiera que le DUP est prêt pour sa toute première course à la direction en 50 ans d’histoire.

Le ministre de l’Agriculture de Stormont, Edwin Poots, a annoncé sa candidature la semaine dernière.

Sir Jeffrey a annoncé lundi matin sa candidature à la direction du bureau de circonscription de son collègue député Gavin Robinson dans l’est de Belfast, ce qui coïncide avec la date considérée par de nombreux historiens comme le centenaire de la création de l’Irlande du Nord.

«Je tiens à remercier Arlene Foster pour son service à notre parti, à notre peuple et à notre pays», a-t-il déclaré.

«Elle a dirigé avec beaucoup de courage, de conviction et un grand cœur pour l’Irlande du Nord. Je souhaite bonne chance à Arlene et à sa famille pour l’avenir.

«Aujourd’hui, l’Irlande du Nord entre dans son deuxième siècle.

«Je suis convaincu qu’en ce nouveau siècle, les meilleurs jours de l’Irlande du Nord nous attendent.

«Nous voulons construire un avenir commun pour l’Irlande du Nord où chacun, quelle que soit son origine, a un rôle à jouer pour montrer au monde ce dont nous sommes vraiment capables.

«Tous deux apportant notre pleine contribution et profitant des avantages de faire partie du Royaume-Uni.»

Sir Jeffrey sera considéré comme le candidat modéré contre le plus radical M. Poots, qui représente également la circonscription de Lagan Valley, en tant que membre de l’Assemblée.

Mme Foster a démissionné la semaine dernière après une révolte interne contre ses dirigeants.

Cette décision a pris la forme d’une lettre de censure signée par une majorité des hauts représentants élus du parti.

M. Poots, censé avoir été l’une des figures clés derrière le soulèvement contre elle, a annoncé sa candidature à la direction dans les 24 heures suivant la déclaration de démission de Mme Foster.

Le chef du DUP sortant quittera ses fonctions le 28 mai et celui de Stormont à la fin du mois de juin.

Un petit électorat, composé uniquement des députés et des députés du parti, décidera de la course à la direction.

Faisant son discours pour le poste, Sir Jeffrey a ajouté: «Notre prochain siècle sera construit sur la politique de la persuasion.

«Cela nécessitera un leadership, une stratégie et des valeurs positifs. Fort. Uni. Concentré.

«Cela exigera également des structures de parti capables de communiquer clairement et de manière cohérente pour attirer les électeurs; capable de travailler avec une équipe forte et grandissante construite autour d’un véritable partenariat entre les représentants de nos conseils locaux, de l’Assemblée et à Westminster; et capable de surmonter ceux qui cherchent à abolir l’Irlande du Nord.

«Je vais développer et mettre en œuvre rapidement un programme convenu de réformes significatives et une orientation politique claire sur des défis clés tels que le protocole.

«Notre tâche n’est pas seulement de défendre l’Union, mais de la renforcer dans les années à venir.

«Nos précédents dirigeants ont montré que lorsque le DUP mène, l’Irlande du Nord va de l’avant.

«Nous ne sommes pas seulement des membres élus d’un parti politique, nous sommes les gardiens de l’Union.

«Faisons nos prochaines étapes. Avancez vers un nouveau siècle. »

Dimanche, il est apparu que M. Poots n’accepterait pas le poste de Premier ministre s’il était élu chef du DUP, nommant à la place un collègue de l’Assemblée à ce poste alors qu’il se concentre sur la direction.

Si Sir Jeffrey gagnait la direction et restait député à Westminster, il ne pourrait pas occuper le poste de premier ministre.

Le mécontentement face à la stratégie du DUP sur le Brexit a été un facteur majeur dans la décision contre Mme Foster, la base du parti blâmant en partie l’émergence d’une frontière de la mer d’Irlande, sous la forme du protocole, à sa porte.

Les traditionalistes de l’aile fondamentaliste religieuse du parti ont également exprimé des inquiétudes quant aux positions que Mme Foster a prises sur certaines questions sociales, en particulier sa décision de s’abstenir lors d’un récent vote de l’Assemblée sur une proposition d’interdiction de la thérapie de conversion gay – une proposition à laquelle la majorité de ses collègues du parti se sont opposés. .

