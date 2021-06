Sir Ian McKellen dit qu’il pense que Hamlet de Shakespeare était bisexuel

SIR Ian McKellen a déclaré qu’il pensait que Hamlet de Shakespeare était bisexuel.

L’acteur légendaire, 82, a joué pour la première fois le prince du Danemark il y a 50 ans.

Sir Ian McKellen dit qu’il pense que Hamlet était bisexuel

Il reprendra le rôle la semaine prochaine.

On pense qu’Hamlet devait avoir environ 30 ans et Sir Ian a déclaré: «Quand vous viendrez me voir, vous ne verrez pas un vieil homme prétendant être un jeune homme.

« Vous verrez un homme se faire passer pour un prince, un intellectuel, un névrosé, faire semblant d’aimer sa mère, d’aimer les filles et les garçons.

« Vous ne saviez pas que c’était à Hamlet, n’est-ce pas ?

« C’est là, Rosencrantz à Hamlet : ‘Tu m’as aimé une fois’. »

La star du Seigneur des Anneaux, Sir Ian, qui se produira au Theatre Royal Windsor dans le Berkshire, a également fait part de sa surprise d’avoir obtenu le rôle dans ses 80 ans.

Il a déclaré à Front Row de BBC Radio 4 : « Je suppose que je pensais jouer Polonius.

Le metteur en scène Sean Mathias a dit : « Non, nous aimerions que vous jouiez Hamlet ».

«Il y a eu une pause, j’ai pensé que ça sonnait un peu comme une idée idiote.

Sir Ian McKellen dit qu’il a été surpris d’être invité à jouer à nouveau Hamlet Crédit : PA

« Puis j’ai pensé : « Non, si c’est ce que vous voulez faire. Si vous voulez juste dire au début de l’émission ; « Voici un groupe d’acteurs – de toutes tailles, formes et âges, couleurs et ethnies, et expériences – et nous allons raconter la vieille histoire familière, mais peut-être pas à l’ancienne », cela m’a semblé un l’aventure vaut la peine d’être vécue.

Shakespeare a écrit Hamlet de 1599-1601 avec la première version publiée en 1603.

Les phrases à venir de la pièce incluent : « Cruel d’être gentil », « Cette bobine mortelle » et « Ni un emprunteur ni un prêteur. »