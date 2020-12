Sir Ian McKellen soutient une campagne pour acheter la maison où vivait jadis JRR Tolkien.

Sir Ian, qui a joué Gandalf dans les films Lord Of The Rings, et Martin Freeman, qui a joué dans The Hobbit, sont parmi les artistes qui appellent à une « fraternité » de fans pour lever plus de 4 millions de livres sterling pour la maison.

Le projet Northmoor, mis en place par l’auteure Julia Golding, vise à acheter la maison et à restaurer les bâtiments et le jardin, en la rendant apte à «accueillir les passionnés de Tolkien du monde entier».

La campagne de financement participatif est également soutenue par Annie Lennox, qui a écrit et interprété une chanson pour Le retour du roi, l’illustrateur de la Terre du Milieu John Howe et l’acteur John Rhys-Davies, qui a joué le nain Gimli dans les films.

Dans un tweet, Sir Ian a déclaré: « Nous ne pouvons y parvenir sans le soutien de la communauté mondiale des fans de Tolkien, notre association de bailleurs de fonds. »

Il a ajouté: « Nous ne réussirons que si nous faisons tous cela ensemble en tant que fraternité. »

Les responsables du projet disent qu’il n’y a actuellement aucun centre dédié à Tolkien nulle part dans le monde.

«Notre vision est de faire de la maison de Tolkien non pas un musée à sec, mais une maison accueillante de créativité continue, inspirant de nouvelles générations d’écrivains, d’artistes et de cinéastes.

« La maison aura également une présence en ligne attrayante pour intégrer dans le programme de la maison ceux qui ne peuvent pas se rendre à Oxford. Mais c’est une course contre la montre pour nous de l’acheter avant que quelqu’un d’autre ne le fasse. »

Le site Web de l’organisme de bienfaisance indique qu’en vertu des règles d’urbanisme locales, la maison doit rester une propriété résidentielle, de sorte que des cours résidentiels pour un nombre limité sont proposés au lieu d’un musée pour tous les arrivants.

La maison de six chambres se trouve sur Northmoor Road à Oxford et est en grande partie inchangée depuis sa construction en 1924. Tolkien y vécut de 1930 à 1947, années cruciales au cours desquelles il écrivit Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux.

La maison a été vendue pour la dernière fois en 2004 pour plus de 1,5 million de livres sterling et a le statut de catégorie II.