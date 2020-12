Sir Ian McKellen, 81 ans, a déclaré qu’il se sentait «euphorique» après avoir été vacciné contre le coronavirus lors de la première série de coups.

L’acteur a été photographié mercredi après avoir reçu sa première dose du vaccin Pfizer Covid-19.

Le retraité, qui fait partie des tout premiers groupes éligibles au vaccin Covid-19, a rejoint les milliers de personnes de plus de 80 ans, le personnel du NHS et le personnel des maisons de soins injectés.

La star du Seigneur des Anneaux a fait l’éloge du NHS en disant qu’il voulait « leur faire un gros câlin » après avoir eu son jab.

Il a dit: « La prochaine fois que je viendrai, eh bien non, six jours après ma prochaine venue, je vais leur faire un gros câlin – est-ce permis? Je ne sais pas. »

Après avoir reçu le vaccin au Centre de recherche sur les arts de l’hôpital universitaire Queen Mary, Sir Ian a déclaré: «C’est une journée très spéciale, je me sens euphorique.









«Toute personne qui a vécu aussi longtemps que moi est en vie parce qu’elle a déjà été vaccinée, le taux de participation parmi la génération plus âgée sera de 100% – cela devrait être – parce que vous ne le faites pas seulement pour vous-même mais pour les personnes qui vous êtes proche de – vous faites votre part pour la société.

« Bien sûr, c’est indolore … c’est pratique, et entrer en contact et rencontrer le personnel du NHS et leur dire merci pour leur travail acharné est un bonus. »

Il a également exhorté les autres à obtenir le coup de Covid-19 s’ils le pouvaient.

















«Je n’hésiterais pas à le recommander à quiconque. Je me sens très chanceux d’avoir reçu le vaccin.

Sir Ian rejoint la liste croissante des stars – dont Prue Leith, Marty Wilde et Michael Whitehall – qui ont été invitées par le NHS à recevoir le vaccin.

Les personnes recevant le vaccin Pfizer recevront un rappel 21 jours après leur première dose pour assurer les meilleures chances d’être protégées contre le virus.