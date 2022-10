Sir Graham Brady révèle les dates exactes auxquelles les députés conservateurs et les membres choisiront le nouveau Premier ministre après le départ de Liz Truss

LE nouveau Premier ministre et chef du parti conservateur qui remplacera Liz Truss sera révélé pas plus tard que VENDREDI la semaine prochaine – mais pourrait être PLUS TÔT, a confirmé Sir Graham Brady.

Le président du comité d’arrière-ban de 1922 a révélé ce soir que seuls TROIS députés conservateurs participeront au premier tour de scrutin dans ce qui s’annonce comme une confrontation brutale.

Sir Graham Brady a exposé aujourd’hui les règles de la dernière course à la direction des conservateurs Crédit : PA

Liz Truss a annoncé de façon spectaculaire qu’elle démissionnait de son poste de Premier ministre cet après-midi Crédit : PA

Les députés conservateurs auront jusqu’à lundi prochain pour soutenir un candidat à la PM Crédit : Reuters

Les candidats au leadership devront courtiser au moins 100 députés conservateurs d’ici 14 heures lundi.

À ce moment-là, les députés voteront pour leur candidat préféré, réduisant le bassin à deux.

Les membres conservateurs auront ensuite la possibilité de voter en ligne pour leur choix de la paire finale.

Le vendredi 28 octobre, le gagnant sera annoncé.

Un seul événement de hustings aura lieu.

Mme Truss a spectaculairement démissionné de son poste de Premier ministre aujourd’hui après 44 jours de carnage qui ont culminé dans une vague d’appels pour qu’elle démissionne.

Le chef conservateur sortant est le Premier ministre le plus court de l’histoire britannique – mais a présidé l’une des périodes les plus tumultueuses de mémoire récente.

Six semaines de gaffes auto-infligées ont laissé les députés conservateurs désespérés et aiguisés leurs couteaux pour l’évincer.

Le mini-budget désastreux de Mme Truss a été le moment décisif qui l’a vue larguer son chancelier et plonger les marchés dans l’effondrement.

Mais le dernier clou dans le cercueil est venu hier soir après une attaque cinglante de Suella Braverman et du whip en chef menaçant de démissionner alors que des députés avaient été malmenés.

En un jour de chaos politique…

Aucun député n’est encore sorti des boiseries pour confirmer qu’il se présente au poste de Premier ministre.

Mais Boris Johnson, Penny Mordaunt et Rishi Sunak n’ont pas exclu de se présenter.

Déjà six députés sont venus soutenir leur ancien patron – qui n’a pas encore confirmé qu’il est définitivement prêt à relever le défi.

Quatre députés exhortent M. Sunak à se présenter, tandis que trois disent qu’ils font partie de l’équipe Penny.