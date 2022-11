Sir Graham Brady révèle le moment où Liz Truss a réalisé qu’elle devait démissionner en tant que PM

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Liz Truss avait accepté qu’elle devrait démissionner avant même d’être informée du nombre de députés conservateurs qui lui avaient soumis des lettres de censure, a révélé le président du groupe des députés d’arrière-ban.

Sir Graham Brady a suggéré que le premier ministre de l’époque savait que son temps au n ° 10 était voué à l’échec et qu’elle avait décidé de ne pas se battre avant d’expliquer à quel point les députés d’arrière-ban étaient mécontents – ce qui facilitait son travail.

“J’attrapais mon téléphone quand j’ai reçu un message disant que le Premier ministre avait demandé à me voir”, a déclaré le président du Comité de 1922 à la BBC.

“Quand je suis allé la voir avec son chef de cabinet Mark Fullbrook, elle m’a posé la question. Elle a dit, ‘C’est assez mauvais, n’est-ce pas?’ Ce à quoi j’ai répondu : “Oui, c’est plutôt mauvais”.

“Elle a posé la deuxième question, ‘Pensez-vous que c’est récupérable?’. Et j’ai dit ‘Non, je ne pense pas que ce soit le cas’. Et elle a répondu que non non plus.

Mme Truss a annoncé le 20 octobre qu’elle démissionnerait de son poste de Premier ministre après seulement 45 jours au pouvoir, caractérisés par des troubles.

Son mini-budget avec Kwasi Kwarteng a plongé les marchés, menaçant les pensions des gens et lui coûtant son emploi, et la secrétaire à l’intérieur Suella Braverman a démissionné pour une faille de sécurité.

Liz Truss est la première ministre la plus courte de l’histoire (Getty Images)

Elle a également été accusée d’avoir présidé au chaos lorsque le vote de l’opposition travailliste sur la fracturation a été initialement signalé comme un vote de confiance au gouvernement, ce qui a conduit à affirmer que les députés conservateurs avaient été physiquement malmenés par des collègues dans le hall de vote.

Au fur et à mesure que de plus en plus de députés d’arrière-ban se sont exprimés, il est devenu clair que Mme Truss ne pouvait pas conserver leur confiance.

Sir Graham a poursuivi: “J’ai eu la distinction unique d’avoir ces conversations avec trois premiers ministres, et à bien des égards, c’était la plus facile, la plus directe parce qu’elle était arrivée à la même conclusion.”

Sir Graham Brady annonce la dernière course à la direction des conservateurs (fil de sonorisation)

En revanche, Boris Johnson était “toujours déterminé à continuer” la veille de l’annonce de sa démission en juillet, a révélé Sir Graham.

“Il y a réfléchi après cela, et il m’a appelé tôt le lendemain matin pour me dire qu’il avait changé d’avis”, a-t-il déclaré.