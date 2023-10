Sir Gavin Williamson s’est « senti menacé » par un homme, selon le tribunal

Ancien secrétaire à l’Éducation, Monsieur Gavin Williamson a déclaré au tribunal qu’il se sentait « incroyablement menacé » par un homme accusé de l’avoir harcelé.

Simon Parry, 45 ans, sans domicile fixe, aurait « suivi de manière persistante » le député du South Staffordshire à deux reprises plus tôt cette année.

Lors d’un procès devant le tribunal de première instance de la ville de Londres, l’accusé a parlé de l’arrestation de Sir Gavin et a montré ce qui semblait être une carte de mandat de police.

M. Parry a nié un chef d’accusation de harcèlement criminel tandis que les accusations auxquelles il faisait face et qui ont également nié se faire passer pour un policier ont été abandonnées.

Les incidents ont eu lieu les 24 mai et 14 juin, a appris le tribunal.

Lors de son témoignage, Sir Gavin a déclaré que l’accusé l’avait suivi à deux reprises dans les rues de Whitehall après avoir traversé une zone de protestation en face de Downing Street.

À propos de l’incident de mai, le député a déclaré avoir entendu M. Parry faire des commentaires sur les vaccinations alors qu’il marchait « à proximité ».

Sir Gavin a déclaré au tribunal qu’il considérait l’accusé comme « agressif » et que l’incident était « très désagréable ».

Il a ajouté : « Vous aviez l’impression que cela faisait partie d’une intimidation ou d’une tentative de faire fonctionner une publicité ou quelque chose du genre. »

Lors de l’incident de juin, Sir Gavin a déclaré que M. Parry lui avait adressé d’autres commentaires sur les vaccinations et avait mentionné le génocide.

L’homme politique a continué à marcher tout en parlant à un électeur au téléphone, ont appris les magistrats.

Sir Gavin a déclaré que la « persistance » de M. Parry à le suivre vers Euston était « assez inquiétante ».

« Il était évident que cet individu était hostile à mon égard », a déclaré Sir Gavin.

Il a poursuivi : « Pourquoi devrais-je, vous savez, ne pas faire ce que je pensais être mon travail parce que cette personne très agressive me harcelait et me poursuivait ? »

Le député a expliqué qu’il croyait que M. Parry avait alors présenté une carte de mandat et avait parlé de son arrestation.

Sir Gavin a déclaré qu’il avait demandé à l’électeur à qui il parlait de rester en ligne pour « réconforter » jusqu’à ce que M. Parry cesse de le suivre.

Le tribunal a appris que les incidents l’avaient laissé « inquiet » et « craintif » pour sa sécurité.

« Quand quelqu’un agit de manière aussi extrême… on ne sait pas vraiment de quoi il est capable de faire », a-t-il déclaré.

Le juge de district Tan Ikram a déclaré qu’il n’y avait aucune affaire à répondre pour l’accusation d’usurpation d’identité d’un policier.

Olivia Beach, en défense, a fait valoir que les preuves étaient « si faibles ou si faibles » qu’il serait dangereux de condamner Parry pour cette accusation.

Le juge a confirmé sa prétention.

L’accusé a comparu au tribunal avec Piers Corbyn, frère de l’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn.

Sir Gavin a été secrétaire à la Défense avant de devenir secrétaire à l’Éducation sous le Premier ministre Boris Johnson en 2019.

Le procès continue.