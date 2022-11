Sir Evelyn de Rothschild est décédé à 91 ans – Le financier britannique qui a été fait chevalier par la reine est décédé

Le financier britannique Sir Evelyn de Rothschild est décédé à l’âge de 91 ans, a annoncé sa famille aujourd’hui.

Sir Evelyn était le fils d’Anthony de Rothschild et d’Yvonne Cahen d’Anvers de la famille bancaire Bischoffsheim.

Sir Evelyn est décédé Crédit : Getty Images – Getty

Sa famille a confirmé qu’il était mort “paisiblement à la maison” dans un communiqué.

Le financier est né à Londres en 1931 dans la célèbre famille de banquiers.

Il a fréquenté la Harrow School et l’Université de Cambridge avant de consacrer sa vie à la banque de sa famille après la retraite de son père en 1961.

Sir Evelyn a été directeur général et président de la banque NM Rothschild and Sons Ltd entre 1976 et 2003.

Il a également été président de The Economist de 1972 à 1989.

Sous sa direction, le total des actifs de la banque de sa famille est passé de 40 millions de livres sterling à 4,6 milliards de livres sterling.

Sir Evelyn a été fait chevalier par la reine pour ses services bancaires et financiers en 1989.

En vieillissant, il a commencé à consacrer sa vie à la philanthropie – en présidant la fondation Eranda Rothschild, qui a fait don de plus de 73 millions de livres sterling à la recherche médicale, à l’éducation et aux arts.

Sir Evelyn a également fondé l’association caritative de conservation Elephant Family avec le défunt frère de la duchesse de Cornouailles, Mark Shand.

Il laisse dans le deuil sa femme Lynn et ses trois enfants Jessica, Anthony et David, ainsi que deux beaux-fils, Benjamin Forester Stein et John Forester Stein.

Sir Evelyn photographié avec le roi Charles Crédit : Getty

Il a consacré sa vie à la banque de sa famille après la retraite de son père en 1961 Crédit : Getty

Le cheval de Sir Evelyn, Crystal Ocean, a remporté les Hardwicke Stakes à Royal Ascot en 2018 Crédit : Getty