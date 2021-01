Les plus grands noms de la musique britannique ont lancé une attaque contre l’incapacité du gouvernement à garantir un voyage sans visa pour les artistes interprètes ou exécutants dans les pays de l’UE après le Brexit.

Sting, Sir Elton John et Sir Simon Rattle font partie des plus de 1 000 signataires d’une lettre accusant le gouvernement d’avoir «honteusement échoué» aux artistes britanniques.

Les musiciens ont déclaré que «l’échec des négociations» du gouvernement menacerait l’avenir des échanges culturels avec l’UE.

Les ministres ont insisté sur le fait que les voyages sans visa pour les artistes interprètes britanniques avaient été perdus parce que l’UE avait rejeté les plans du gouvernement pour un «accord plus ambitieux».

Les règles de voyage du Royaume-Uni après le Brexit, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier, ne garantissent pas un voyage sans visa pour les artistes et autres créatifs dans les 27 États membres de l’UE.

Cependant, la Commission européenne a déclaré que c’était la faute de la Grande-Bretagne si les musiciens ne faisaient pas partie des professions couvertes par les séjours sans visa dans le bloc, ce qui entraînerait des coûts plus élevés pour les tournées.

La lettre publiée dans The Times est également signée par le violoniste Nicola Benedetti et les chefs des principales compagnies d’opéra, ainsi que Bob Geldof, Brian May et Roger Taylor de la reine, Joss Stone et Iron Maiden.