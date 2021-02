Sir Elton John et Sir Michael Caine ont uni leurs forces dans une nouvelle vidéo pour encourager les gens à se faire vacciner contre le coronavirus.

Les géants du showbusiness, qui ont à la fois 70 et 80 ans et qui ont été vaccinés par le NHS, ont enregistré le clip de 90 secondes de la bande dessinée pour montrer aux autres qu’il est facile et sûr d’obtenir le jab qui sauve des vies.

Plus de 10 millions de personnes en Angleterre ont déjà été vaccinées et le NHS demande maintenant à toute personne âgée de 70 ans ou plus qui n’a pas encore été vaccinée de se présenter pour être protégée.

Le nouveau film pour promouvoir le jab a été tourné à l’hôpital de Chelsea et de Westminster.

Le film montre Sir Elton, 73 ans, «auditionnant» pour une publicité faisant la promotion du jab.







Le chanteur déclare: «Plus il y a de personnes dans la société qui se font vacciner, plus il y a de chances d’éradiquer la pandémie nationale de Covid

«Il est vraiment important de savoir que les vaccins ont tous été traités et ont satisfait aux normes de sécurité et de qualité nécessaires.»

Sir Elton fait alors semblant de recevoir le jab avant de faire irruption dans son tube de 1983 I’m Still Standing.







Le «réalisateur» peu impressionné lui dit «merci Elton, nous vous le ferons savoir», ce à quoi il répond: «Eh bien, à ce court préavis, vous ne trouverez personne de plus grand».

Le film passe ensuite à Sir Michael, 87 ans, qui dit que le vaccin «n’a pas fait mal», ajoutant son célèbre slogan: «Peu de gens le savent.»

Sir Elton John a déclaré: «Je voulais participer à ce film pour montrer aux gens les avantages de se faire vacciner et comment cela nous aide à nous protéger et à protéger les personnes que nous aimons.







«J’espère donc que nous pourrons tous nous rassembler et faire notre part dans la lutte contre cette misérable maladie.»

