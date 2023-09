Sir Ed Davey déclare que les libéraux-démocrates abandonneront leur engagement clé consistant à réduire l’impôt sur le revenu d’un centime

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Le chef des Libéraux-Démocrates, Sir Ed Davey, a déclaré qu’il abandonnerait son engagement clé consistant à augmenter l’impôt sur le revenu pour améliorer les services publics, dans le cadre d’une série de politiques visant à conquérir le cœur des conservateurs.

Il a déclaré que cet engagement – ​​qui remonte à 1992 – n’était pas viable alors que les gens sont aux prises avec la crise du coût de la vie.

S’adressant au Times, il a déclaré : « Nous avons eu deux années de gel des abattements fiscaux et quatre années supplémentaires à venir. Ces six années d’augmentations furtives de l’impôt sur le revenu équivalent à une augmentation de plus de 3p du taux d’imposition de base », a déclaré Sir Ed.

« On ne peut pas demander aux familles qui travaillent de payer plus d’impôts. Vous ne pouvez tout simplement pas.

« Dans les sièges du mur bleu, où nous n’avons jamais été vraiment compétitifs auparavant, la preuve est que nous devenons désormais super-compétitifs. »

Les Libéraux-Démocrates sont devenus le premier grand parti politique à adopter une première version de son programme pour les élections générales prévues l’année prochaine.

Le maintien du triple verrouillage des retraites, l’introduction d’un programme de protection sociale de 5 milliards de livres sterling et l’interdiction du déversement des eaux usées font partie des engagements qui, selon le parti, sont au cœur du document récemment approuvé.

Il se concentre sur les services de santé locaux et l’environnement, que le parti considère comme essentiels pour séduire les électeurs traditionnellement conservateurs dans des endroits comme le sud de l’Angleterre.

Mais des questions persistent sur des questions nationales comme sa position sur le Brexit, le chef du parti, Sir Ed Davey, ayant été chahuté dimanche après avoir insisté auprès des délégués lors d’une séance de questions-réponses sur le fait qu’il « faisait campagne durement en faveur de l’Europe ».

« Non, ce n’est pas le cas », a répondu un membre du public.

Sir Ed a déclaré que les gens présents « ne parlent pas de l’Europe », mais de hauts responsables – dont l’ancien dirigeant Sir Vince Cable – ont soutenu que le parti ne devrait pas perdre de vue la question.

« Je ne pense vraiment pas qu’il soit raisonnable de dire que, parce que le public ne parle pas du Brexit, nous ne devons pas le faire », aurait-il déclaré lors d’un événement en marge ailleurs.

L’objectif ultime du retour au statut de membre du bloc est actuellement la politique officielle, mais le dirigeant s’est montré réticent à en parler publiquement et a déclaré que cette question n’était actuellement pas sur la table.

Sir Ed a préconisé une réforme « en profondeur » de l’Accord de commerce et de coopération (ACC) existant, mais a présenté cela comme un défi à long terme, arguant qu’une approche « réaliste » est nécessaire.

Les objectifs récemment assouplis en matière de logement pourraient également s’avérer controversés auprès des militants lorsqu’ils seront débattus lundi.

Le parti s’est engagé à construire 150 000 logements sociaux par an, s’éloignant ainsi de l’engagement de construire 380 000 logements par an dans son manifeste de 2019.

Mais un leader du conseil Lib Dem, s’exprimant lors d’un événement en marge aux côtés de la porte-parole du logement Helen Morgan, a déclaré qu’abandonner les objectifs nationaux en matière de logement serait une « abdication de responsabilité » et a mis en garde contre des « objectifs locaux flous ».

La direction devrait se heurter à l’opposition de certains membres du parti lundi, avec une motion présentée par les Jeunes libéraux cherchant à insister sur l’objectif de 380 000 personnes.

Les débats de dimanche se sont concentrés sur des propositions visant à améliorer les services du NHS, telles que l’introduction de « contrôles MOT » en matière de santé mentale, similaires aux contrôles réguliers actuels pour la santé physique.

Le maintien du triple verrouillage, qui augmente la pension de l’État en fonction du montant le plus élevé par rapport aux salaires, à l’inflation ou à 2,5 %, est également devenu une politique officielle.

Sir Ed a déclaré que le mécanisme serait maintenu en toutes circonstances, ce que ni les conservateurs ni les travaillistes n’ont promis de faire.

La protection des rivières britanniques avec un statut spécial « drapeau bleu » pour empêcher le déversement des eaux usées et le droit de consulter un médecin généraliste dans les sept jours fait également partie du document préalable au manifeste.

Le parti a déclaré qu’une version chiffrée de son programme serait élaborée ultérieurement, mais suggère que bon nombre de ses politiques actuelles généreraient des gains de productivité qui faciliteraient le financement.

Des réformes de la manière dont le NHS est géré, telles que l’amélioration des services informatiques pour rendre la tenue des dossiers plus efficace, feraient également partie de son plan.

Sir Ed a déclaré que le programme de protection sociale proposé, qui permettrait aux gens « d’être pris en charge là où ils souhaitent être chez eux », pourrait également permettre d’économiser de l’argent en libérant des lits d’hôpitaux et en allégeant la pression sur les maisons de retraite.

Le parti revient à la conférence porté par une série de succès et de gains lors des élections locales de mai, et affirme être entièrement concentré sur la victoire du plus grand nombre de sièges possible.

Sir Ed s’est montré réticent à discuter de la perspective d’un pacte de partage du pouvoir avec l’opposition en cas de parlement sans majorité.

Il a déclaré au Times : « J’ai dit pas de pactes ni d’accords. C’est notre politique », a-t-il déclaré à Times Radio.