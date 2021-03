Sir Desmond Swayne, 64 ans, se fait vacciner après avoir refusé de s’excuser d’avoir encouragé les sceptiques à l’égard des vaccins

Le député conservateur Sir Desmond Swayne a été vacciné contre le coronavirus quelques semaines à peine après avoir été accusé d’encourager le mouvement anti-vax.

L’homme de 64 ans a posté sur Twitter une photo de lui en bas de jogging et un t-shirt tout en recevant le coup d’une infirmière.

Il a écrit ce matin: « Je viens de recevoir mon jab: assurez-vous que vous pouvez obtenir le vôtre, afin que nous puissions tous revenir à une vie normale. »

Cela vient après que Sir Desmond a refusé de s’excuser d’avoir encouragé les sceptiques à l’égard des vaccins en disant aux gens de « persister » dans leur campagne contre les restrictions de verrouillage.

Le député de New Forest West a précisé plus tard qu’il n’était pas au courant de la position du mouvement sur les coups.

Le ministre du Cabinet de l’époque, Michael Gove, lui a dit de retirer ses propos et de s’excuser, condamnant son collègue conservateur comme étant «complètement hors de propos».

Le Parti conservateur a refusé de suspendre le lockdown-sceptic sur ses commentaires, ou pour un entretien séparé avec l’anti-vaxxer Del Bigtree.

Sir Desmond aurait fait ces commentaires à Save Our Rights UK, qui soutient que les vaccins sont « précipités à travers des tests de sécurité ».

Sir Desmond a déclaré qu’il était «évangélique» dans son soutien au programme de vaccination et a souligné qu’il était enregistré à la Chambre des communes pour critiquer la manière dont le gouvernement avait présenté les données.

Michael Gove a dit au député conservateur Sir Desmond Swayne de s’excuser après avoir prétendument affirmé que les statistiques du coronavirus avaient été « manipulées »

Il a déclaré en janvier: « J’ai toujours eu beaucoup de respect pour Michael, mais je ne sais pas exactement pourquoi on me demande de m’excuser.

« Je n’avais aucune idée, en fait je ne suis pas au courant, des bagages qu’ils détiennent sur l’anti-vaxx, cela n’a jamais été discuté, jamais soulevé. »

Il a dit qu’il disait aux militants de « persister » dans la campagne contre les restrictions, mais a insisté pour qu’ils s’en tiennent aux règles.

En raison de son âge, Sir Desmond était clair pour obtenir le vaccin car la phase actuelle du déploiement cible les plus de 60 ans.

Mais lundi, l’ancien Premier ministre David Cameron a haussé les sourcils lorsqu’il a reçu son vaccin après avoir été appelé « normalement » – alors qu’il avait 54 ans.

L’ancien dirigeant conservateur a déclaré qu’il était « fier » d’avoir reçu le coup et a salué le NHS pour son déploiement « profondément impressionnant ».

Il a tweeté une photo de lui-même se faisant injecter dans une clinique, supposée être à Londres, ajoutant: « Un immense merci » à notre brillant NHS et à tout le personnel incroyable. »

Il a écrit: «Énorme» «merci» à notre brillant NHS et à tout le personnel et aux bénévoles incroyables qui travaillent sur le programme de vaccination profondément impressionnant du Royaume-Uni.

« J’étais fier d’avoir mon jab ce matin et d’encourager tout le monde à prendre le sien quand l’appel arrive – il est crucial que nous prenions soin de nous et les uns des autres. »

Son successeur Theresa May – 10 ans son aîné – a tweeté sur le fait d’avoir été piqué vendredi dernier tandis que Tony Blair, 67 ans, a révélé qu’il avait reçu sa première dose le 20 février.

L’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt, 54 ans, a également reçu son vaccin contre le coronavirus lundi.

Il a tweeté: « Jab fait! Merci à Penny O’Hara et aux brillants bénévoles du RHS Hall, y compris Shreya, qui m’ont vacciné.

Il a ajouté: «Programme superbement organisé – félicitations @MattHancock & @nadhimzahawi».

L’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt, 54 ans, a également tweeté qu’il avait reçu son vaccin contre le coronavirus aujourd’hui

Pour le dirigeant travailliste et Premier ministre Tony Blair, 67 ans, a révélé qu’il avait reçu sa première dose le 20 février

On ne sait pas pourquoi M. Cameron a été invité pour le jab, étant donné que le programme n’a été officiellement étendu aux personnes de plus de 60 ans que lundi.

Les équipes locales de vaccination se déplacent vers le bas à travers les groupes d’âge si elles sont en avance sur le calendrier ou si pas assez de personnes plus élevées sur la liste des priorités se présentent.

Cette dernière a été un problème particulier à Londres, où l’adoption a pris du retard par rapport au reste du pays.

On pense que l’hésitation à l’égard des vaccins parmi les groupes minoritaires noirs, asiatiques et ethniques est à l’origine des taux plus faibles dans les arrondissements de la capitale.

Des représentants de M. Cameron – qui vit à Holland Park, dans l’ouest de Londres, mais qui a également une maison dans les Cotswolds – ont déclaré qu’il n’avait pas de problème de santé non divulgué et qu’il « avait reçu l’appel de la manière normale et était parti dès qu’il le pouvait ». .

Cela alimentera néanmoins les inquiétudes selon lesquelles le déploiement du vaccin est devenu une «loterie des codes postaux».

Des personnes en bonne santé dans la vingtaine et la trentaine ont déjà été piégées dans certaines régions du pays.

Sir Desmond a été contacté pour plus de détails sur sa vaccination.