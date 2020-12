Talk TV peut révéler celui de David Jason Toujours ouvert toutes les heures est configuré pour revenir à la boîte.

Le trésor national Sir David a révélé que la finale pourrait être filmée dès que cela pourrait être fait en toute sécurité.

Il avait été rapporté que l’émission serait supprimée pour de bon sans obtenir un envoi approprié.

Mais Sir David (ci-dessus), 80 ans, qui joue au commerçant Granville, déclare: «Que nous soyons capables de le faire l’année prochaine est encore une possibilité.

«Et nous croisons les doigts pour mettre fin à la belle bêtise de cette série.» Il révèle que les restrictions de Covid avaient empêché le casting de se réunir pour une finale.

Il espère que les caméras rouleront l’année prochaine afin que le programme puisse se terminer après sept ans en tant que l’un des spectacles les plus appréciés de Beeb.







‘ Nous allons relier toutes les histoires et qui épouse qui et ils vont tous vivre heureux pour toujours, nous n’avons jamais tout à fait réussi à le faire parce que nous sommes tous allés en lock-out.

« C’était une période très triste. »

Ses commentaires interviennent trois mois après avoir appris que la hache était tombée sur la série populaire.

Il faisait suite à l’original Open All Hours, écrit par Roy Clarke, qui s’est déroulé de 1976 à 1985 et avec Ronnie Barker.

Sir David a été élu l’acteur le plus travailleur du pays derrière Olivia Colman, 46 ans, et David Tennant, 49 ans, et Dame Julie Walters, 70 ans.

S’adressant à Jason Mohammed de Radio 2, il plaisante: «Je voulais juste souligner que le coronavirus m’a empêché de tous les battre.

«Je ne suis que quatrième à cause du coronavirus, qui a arrêté beaucoup de mes productions dans lesquelles j’allais être.

« Je ne suis jaloux d’aucun d’eux. »