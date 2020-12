Sir David Attenborough a salué la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle américaine et a souligné l’importance de l’Amérique dans la lutte contre le changement climatique.

M. Biden s’est engagé à rejoindre l’accord de Paris sur le climat le premier jour de sa présidence, après que Donald Trump en ait retiré Washington de manière controversée.

L’accord international vise à freiner le réchauffement climatique.

Sir David, un militant écologiste passionné, a déclaré « bien sûr » que la victoire électorale de M. Biden en novembre était bonne pour le monde, ajoutant « comment pourrais-je nier cela? »

Sir David, qui a récemment travaillé sur le documentaire Netflix Une vie sur notre planète, est un voyageur intrépide et a réalisé des films du monde entier.

S’adressant au Radio Times, le naturaliste bien-aimé, 94 ans, a évoqué le retour des États-Unis à la table du changement climatique.

Il a déclaré: «C’est de la plus grande importance possible. La grande puissance du monde et la principale puissance économique du monde?

« Bien sûr, il est absolument crucial qu’il soit partie à toutes ces choses et si nous voulons trouver une solution avec des accords internationaux, la présence de l’Amérique est au-delà de toute mesure. »

Sir David, qui a récemment travaillé sur le documentaire Netflix Une vie sur notre planète, est un voyageur intrépide et a réalisé des films du monde entier.

Cependant, ses jours de vol sont peut-être terminés. Lorsqu’on lui a demandé s’il voyagerait à nouveau à l’étranger pour filmer, il a répondu «non, pas beaucoup».

Sir David a ajouté: « C’est probablement un fait de l’âge, mais je découvrais que mon cœur s’enfonçait de plus en plus profondément dans mes bottes à chaque fois que je montais dans un avion et regardais cette longue file et pensais: » Je vais être ici pour encore 24 heures.

«Cela n’a pas fait monter mon cœur de plaisir.

