Sir David Attenborough réduira son vol et pourrait ne plus jamais filmer à l’étranger.

L’homme de 94 ans dit que son «cœur s’enfonçait plus profondément dans mes bottes» chaque fois qu’il montait à bord d’un avion.

Au cours de sa vie, on estime que Sir David a parcouru 1,9 million de kilomètres – l’équivalent de 763 vols autour du monde – et a effectué près de 400 voyages dans 94 pays différents.

Il a enregistré sa narration pour une nouvelle série de la BBC depuis son domicile à Richmond en raison de la pandémie, et pense maintenant qu’il pourrait viser à continuer d’enregistrer depuis chez lui.

Il a déclaré à Radio Times: «C’est probablement un fait de l’âge, mais je trouvais que mon cœur s’enfonçait de plus en plus profondément dans mes bottes à chaque fois que je montais dans un avion et regardais cette longue file et je pensais: ‘Je vais être ici encore 24 heures.

«Cela n’a pas fait monter mon cœur de plaisir.»







(Image: BBC)



Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il filmerait un jour à l’étranger, il a admis: « Non, pas beaucoup. »

Le diffuseur réalise des documentaires sur le monde naturel depuis The Pattern of Animals et Zoo Quest dans les années 1950.

Pour la série documentaire The Life of Birds, diffusée sur la BBC en 1998, il a parcouru 256 000 miles – l’équivalent de dix fois le tour du monde – pour visiter 42 pays.

Ces dernières années, Sir David s’est rendu dans moins d’endroits utilisés pour la série dans laquelle il joue.

Lors de la production de Seven Worlds, One Planet en 2019, il s’est rendu dans seulement deux des 41 pays producteurs filmés au Kenya et en Islande.







(Image: BBC)



Discutant de son empreinte carbone, il a déclaré à l’époque où les vols étaient justifiés, expliquant: «Je ne pense pas que les gens devraient voler juste pour le plaisir.

«En dehors de toute autre chose, la BBC serait absurde de dépenser de l’argent sur des vols qui ne sont ni essentiels ni importants.»

Ailleurs dans sa conversation avec Radio Times, Sir David a salué la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle américaine en donnant des coups de poing dans l’air et a déclaré que c’était «bien sûr» une bonne chose pour la planète.

Il se réjouit que le nouveau dirigeant américain envisage de rejoindre l’Accord de Paris sur le changement climatique.







(Image: BBC)



Il a précédemment décrit la décision de Donald Trump de se retirer de l’accord comme «un coup dur».

Maintenant, il dit: «C’est de la plus grande importance possible. La grande puissance du monde et la principale puissance économique du monde? Bien sûr, il est absolument crucial qu’elle soit partie à toutes ces choses et si nous voulons trouver une solution avec des accords internationaux, la présence de l’Amérique est au-delà de toute mesure.

Il a enregistré sa narration pour A Perfect Planet de BBC1 depuis la salle à manger de son domicile près de Richmond Park à Londres, qu’il a accroché à des couettes pour les insonoriser. Il n’a quitté la maison que deux fois depuis le premier verrouillage, les deux fois pour visiter le dentiste.