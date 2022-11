Sir David Attenborough au centre de la nouvelle attraction révolutionnaire de BBC Earth Experience

SIR David Attenborough est au centre d’une nouvelle attraction révolutionnaire qui sera disponible au début de l’année prochaine.

L’émission télévisée Seven Worlds, One Planet de l’homme de 96 ans prendra vie dans le cadre de BBC Earth Experience.

Photographe Alex Board BBC NHU

Sir David Attenborough devrait jouer dans la prochaine attraction BBC Earth Experience[/caption] Pennsylvanie

L’expérience aura lieu au Daikin Centre à Earls Court à Londres.[/caption]

La nouvelle attraction projettera des images et de la musique du programme sur plusieurs écrans multi-angles pour une expérience des plus épiques.

BBC Earth Experience s’étendra sur 1608m2 d’espace au Daikin Centre à Earls Court à Londres.

Cela donnera aux visiteurs le sentiment d’être entrés dans le monde naturel alors qu’ils sont transportés dans des endroits du monde entier avec les écrans à 360 degrés utilisés.

Et ne vous inquiétez pas, il contiendra également la narration de David.

En savoir plus sur David Attenborough JÉRÉMY CLARKSON Chaque fois que le changement climatique apparaît dans un documentaire d’Attenborough, je bois une bière ATTAQUE DE PIRATAGE Les détails personnels des stars divulgués après que des criminels russes ont piraté un magasin bio

La nouvelle expérience se déroulera du 30 mars au 31 juillet de l’année prochaine.

C’est seulement 30 £ par billet.

Seven Worlds, One Planet est sorti sur nos écrans en octobre 2019 et a eu un total de sept épisodes sur BBC One.

Le spectacle, raconté par David, comprenait des visites dans plus de 41 pays et a pris plus de 1 794 jours pour filmer.

Cela survient après qu’un scientifique a été ému aux larmes lorsqu’il a visité une île qui était autrefois peuplée de manchots Adélie dans le dernier épisode de Frozen Planet 2 en octobre.

L’épisode a vu le professeur Bill Fraser visiter l’une des plus grandes colonies du continent glacé et expliquer qu’il y avait 20 000 pingouins vivant dans la région.

Cependant, il a rapidement été dévasté après avoir découvert qu’il n’en restait plus que 400.

« Les Adélies sont une créature du haut Antarctique. Ils ont évolué dans un système polaire sec et froid, ils ne peuvent tout simplement pas tolérer d’être continuellement mouillés », a-t-il commencé.

« Les changements sont devenus plus rapides, plus rapides que quiconque ne l’avait prévu. Les poussins sont trempés.

Pennsylvanie

L’expérience ne coûte que 30 £ par billet[/caption]