Sir David Attenborough a raconté comment il a sauté de sa chaise et a frappé l’air de joie après la perte de l’élection présidentielle américaine par Donald Trump, un négationniste du changement climatique.

Le naturaliste de 94 ans a déclaré qu’entendre Joe Biden promettre immédiatement de signer à nouveau les États-Unis à l’accord international visant à limiter le réchauffement climatique lui a donné un sentiment de réconfort.

Sir David dit: «L’Amérique est le pays le plus puissant du monde sur le plan économique et a une énorme influence sur ce qui se passe.

« Que quelqu’un devrait arriver au pouvoir qui reconnaît l’importance des problèmes écologiques auxquels nous sommes confrontés – dont la première déclaration après qu’il est devenu clair qu’il allait devenir président élu a été de rétablir le soutien de l’Amérique à l’accord de Paris … Je peux » Je ne me souviens pas être sorti de mon siège et avoir applaudi tout seul jusqu’à ce moment.







«Je ne l’ai jamais fait auparavant, même pour nos propres élections.

«Mais quand j’ai entendu cela, j’ai effectivement dit …» À ce stade de notre appel Zoom, Sir David rejoue en sautant, les bras en l’air, en prononçant le mot «oui». C’est tout un spectacle à voir.

Ses réflexions sur le changement climatique et les mesures immédiates nécessaires deviendront encore plus claires lorsque la série emblématique de BBC1 A Perfect Planet sera diffusée le mois prochain.

Combinant les sciences de la terre et l’histoire naturelle, la série explore comment le temps, les courants océaniques, l’énergie solaire et les volcans conduisent, façonnent et soutiennent la biodiversité.

Le cinquième et dernier épisode change radicalement de ton alors qu’il examine l’impact dramatique des humains sur la planète – et ce qui doit être fait pour corriger les dégâts.







Sir David et le producteur exécutif Alastair Fothergill déclarent que la pandémie de Covid leur a donné l’espoir que le changement climatique est un problème qui peut être résolu.

M. Fothergill déclare: «Nous avons vu comment, dans la recherche du vaccin, l’humanité s’est unie et a mis tant d’énergie pour résoudre ce problème. Pour être honnête, Covid est un problème relativement petit par rapport à la crise planétaire à laquelle nous sommes confrontés. Donc, si l’humanité peut s’unir pour résoudre Covid, nous pouvons sûrement résoudre le changement climatique? »

À l’instar du présentateur, il estime que l’Amérique a un nouveau président plus vert est un développement crucial.

«Dieu merci, Biden est entré», soupire-t-il.







Avec la conférence internationale sur le réchauffement climatique prévue à Glasgow l’année prochaine, Sir David dit que le moment est opportun pour souligner que le changement climatique est réel.

Il ajoute: «Ce n’est pas que parler. Ce n’est pas juste un petit fantasme. Si nous réchauffons la Terre à un point tel que l’Arctique fond, toutes les villes du monde seront sous l’eau.

«Une forte proportion des grandes villes du monde sont construites autour de la côte, en raison de leurs ports. Et si la glace fond, les mers vont monter et inonder ces villes.

«Ce n’est pas … de la science-fiction. Ça va arriver. Et nous avons encore une chance d’empêcher que cela se produise. Que devons-nous faire pour persuader les gens que c’est le cas? » Mais il sait qu’il a du pain sur la planche – parler au pilote d’un hélicoptère qui le pilotait au-dessus de Miami pendant le tournage lui a fait réaliser l’ampleur de la tâche.







Sir David se souvient: «J’ai dit au pilote:« Regardez tous ces grands et grands hôtels, si nous continuons ainsi, ils seront tous sous l’eau ». «Des ordures», dit-il (enfin, il a en fait dit autre chose) mais il n’y croyait pas. Il ne voit aucune raison pour laquelle quiconque devrait prendre des mesures. Il y a un élément très fort aux États-Unis qui ne le croit pas, y compris le président sortant.

Fothergill dit des scientifiques sur la série à venir: «Ils parlent des vérités domestiques, des faits, que nous produisons 100 fois plus de dioxyde de carbone que tous les volcans de la planète.

«Que les courants océaniques ne circulent plus comme ils le faisaient, que les ouragans frappant la côte est de l’Amérique sont plus fréquents et plus puissants – mais ils parlent aussi des solutions. Vous devez leur donner les solutions et la bonne nouvelle est que la nature est incroyablement résiliente et que l’humanité possède déjà la technologie pour résoudre ces problèmes. Nous avons juste besoin de la volonté politique. »

Le premier épisode traite des volcans et examine la faune qui prospère au milieu des effets toxiques des éruptions.







Le producteur de la série Huw Cordey déclare: «Même les paysages volcaniques les plus hostiles peuvent soutenir la vie, comme le lac Natron en Tanzanie, qui est la masse d’eau la plus corrosive. Il ajoute que le lac abrite des dizaines de milliers de flamants roses – bien que les téléspectateurs devraient se préparer à des scènes de leurs poussins cueillis par des cigognes marabout alors qu’ils courent à travers les plaines salées corrosives pour se rendre à l’eau douce.

La série comprend également les tortues géantes d’Aldabra, dont l’habitat dans l’océan Indien est menacé par les inondations, les lions du Kenya dont les habitudes d’itinérance sont affectées par le temps et les loutres qui chassent toute l’année dans les eaux chaudes du parc national de Yellowstone.







Les ours bruns sont montrés au lac Kurile, en Russie, où les eaux volcaniques fertiles mènent à un grand nombre de saumons.

Sir David dit que la série montrera que nous sommes à la croisée des chemins pour inverser les dommages que nous avons causés depuis la révolution industrielle.

Il ajoute: «Nous, notre planète, sommes sur le point de subir de grandes catastrophes. Nous pouvons les arrêter. Mais si nous voulons les arrêter, nous devons comprendre ce qu’ils sont et comment ils fonctionnent.

«Et c’est ce que fait cette série.»

A Perfect Planet, BBC1, janvier.