Sir Bradley Wiggins enseignera les compétences de course de vélo de célébrités dans le nouveau spectacle Soccer Aid

Il est l’un des plus grands cyclistes de tous les temps – et maintenant Sir Bradley Wiggins transmet une partie de son expérience en enseignant des techniques de course de vélo à des célébrités.

Wiggo – le premier vainqueur du Tour de France en Grande-Bretagne – apparaîtra dans un nouveau spectacle mettant en vedette des visages célèbres entreprenant un défi exténuant.

Sir Bradley Wiggins transmettra une partie de son expérience en enseignant des techniques de course de vélo à des célébrités[/caption]

Il enseignera à un groupe de stars comment piloter des vélos sur piste et sur route, révélant quelques-unes des meilleures compétences qui lui ont valu cinq médailles d’or olympiques et un record du monde.

Un initié de la télévision a déclaré: «Le programme sera diffusé dans le cadre des émissions Soccer Aid d’ITV en septembre, en utilisant le sport comme point de départ pour collecter des fonds pour une bonne cause.

«Ce sera dans la même veine que Don’t Rock The Boat, diffusé l’année dernière.

«Dans cette émission, un groupe de célébrités a ramé d’un bout à l’autre du Royaume-Uni.

Wiggo est sur le point de filmer un spectacle de course de vélo dans le cadre de Soccer Aid de cette année[/caption]

« Mais cette fois, l’expert qui aide les stars est tout aussi célèbre et offre des conseils imbattables. »

L’émission unique et encore sans titre est la dernière à présenter Sir Bradley, qui s’est progressivement tourné vers la télévision depuis qu’il a pris sa retraite du sport de haut niveau il y a cinq ans.

Son passage en tant que spécialiste d’Eurosport pour le Tour de France 2019 l’a amené à être invité à jouer le rôle de Gods Of The Game à la télévision l’année dernière.

Le spectacle sera similaire à Don’t Rock The Boat d’ITV[/caption]

Le concours Comedy Central a opposé des membres du public à des athlètes d’élite, notamment Mo Farah, Sir Chris Hoy, Rebecca Adlington et Nicola Adams.

Au moins, les célébrités de son nouveau concours de cyclisme n’auront qu’une seule icône olympique à affronter.

Sir Bradley révélera certaines des meilleures compétences qui lui ont valu cinq médailles d’or olympiques[/caption]

Le héros du vélo passe progressivement à la télévision depuis sa retraite il y a cinq ans[/caption]

Intérieur No 999

Les fans de LINE Of Duty souffrant de symptômes de sevrage peuvent obtenir une autre photo de la star centrale de la série, Adrian Dunbar.

Il abandonnera son alter ego AC-12, le surintendant Ted Hastings, pour jouer lui-même dans la comédie BBC2 Inside No 9, aux côtés des créateurs de l’émission Steve Pemberton et Reece Shearsmith.

L’épisode de lundi verra Adrian attendre dans l’environnement moins que luxueux d’une caravane statique avant de livrer des scènes d’un autre drame policier.

J’espère que le patron de LoD, Jed Mercurio, ne le dérange pas.

bizbit BILL Turnball a fait une autre blague effrontée sur la «gestion» de sa co-animatrice de Good Morning Britain, Susanna Reid. Lundi, il a suggéré de «faire un essai» avec Susanna sur le sol du studio, puis hier il parlait de «manipuler» une abeille «parce qu’elle s’appelait Susanna». Je suis sûr qu’elle est profondément flattée.

Kathy soulève un murmure vital

KATHY Burke a parlé de ses collègues acteurs qui marmonnent leurs répliques.

La star de Harry Enfield And Chums a déclaré: «Maintenant, je mets les sous-titres. Je suis comme «Parle». C’est complaisant. Cela a été un peu une tendance ces cinq ou six dernières années – les acteurs n’ouvrent tout simplement plus la bouche.

Kathy Burke s’en prend aux acteurs qui marmonnent leurs répliques[/caption]

«Ils sont comme:« Je suis si doué pour jouer que je n’ai pas besoin d’ouvrir la bouche ». Je veux les étrangler et leur gifler le visage. «Énoncez et parlez, putain d’esprit». » Elle a ajouté: « Je déteste les EastEnders. »

Dans une conversation tenue cette semaine au Lyric Theatre de Londres, Kathy a également raconté comment sa sitcom culte Gimme, Gimme, Gimme s’est terminée prématurément en 2001 après une dispute avec la BBC.

Elle a déclaré: «Ils étaient un peu nerveux à l’idée de trop casser le quatrième mur. Et moi et (co-star) James (Dreyfus) avons pensé: « C’est ça. »

«Nous faisions une course technique avec l’équipage et je pense que j’ai abaissé la flèche (micro) et lui ai juste donné une poussière parce qu’elle était poussiéreuse et je l’ai repoussée. Cela a fait rire l’équipage et tout le monde a ri.

La star a également raconté comment Gimme, Gimme, Gimme s’était terminé prématurément en 2001 après une dispute avec la BBC.[/caption]

«James voulait garder ça dedans et puis une note est venue de la galerie (de production), comme,« Ne fais pas ça ».

«J’ai dit à James, ‘Eh bien, nous ne ferons rien de tout cela alors, n’est-ce pas?’ et nous avons pensé: «C’est ça».

«Nous avons senti que la liberté était bloquée et nous voulions que ce soit ridicule. Cela a commencé sur BBC2 puis BBC1 et il a fallu le réduire un peu et nous avons senti qu’il avait vraiment eu son temps.

Lorsqu’on lui a demandé si elle le rapporterait un jour, elle a répondu: « Si j’ai besoin d’un peu d’argent, quelqu’un me mettra le visage devant une caméra, oui. »

Je suis sûr qu’ils le feraient, Kathy.

bizbit La star de LOVE Island, Demi Jones, a déclaré que des trolls en ligne avaient affirmé qu’elle avait menti au sujet de son diagnostic de cancer de la thyroïde, qui est survenu après qu’une boule sur sa gorge soit restée sans tache pendant deux ans. Parlant des remarques cruelles, elle a déclaré: «Je l’ai vu sur mon Instagram et j’ai pensé:« C’est ridicule ». Mais malheureusement, il y a des gens comme ça.

Ian a perdu le contact

LOVE Island est encore dans des semaines, mais Iain Stirling craint qu’être un nouveau père puisse ruiner sa capacité à faire des commentaires sur le succès d’ITV2.

S’adressant au podcast Lockdown Parenting, la star de la voix off – qui a un bébé avec l’animatrice de l’émission Laura Whitmore – craint que la privation de sommeil affectera sa capacité à se souvenir des noms des candidats et à suivre ce qui se passe.

Iain Stirling craint qu’être un nouveau père ne ruine sa capacité à travailler sur Love Island[/caption]

Iain a également révélé qu’il ne savait pas s’il finirait par enregistrer la voix off en Espagne ou au Royaume-Uni, et admet qu’il n’a pas vraiment besoin d’être près de la villa pour faire son travail.

Il a ajouté: «D’une certaine manière, pour les deux premières séries, c’était beaucoup mieux pour moi d’être en Espagne parce que je ne suis pas un grand fan de télé-réalité.

«Quand vous êtes en Espagne, vous êtes absorbé par cette émission télévisée parce qu’il n’y a pas grand chose à faire vraiment. C’est devenu mon monde.

La nôtre aussi, Iain.

Le canal 4 est activé

CHANNEL 5 lance un spectacle qui rappelle Location, Location, Location – mais mettant en vedette des personnes vivant dans des logements sociaux.

Social Housing Switch voit les gens à la recherche de leur coussin de rêve dans un endroit totalement nouveau dans l’espoir de pouvoir simplement échanger leur maison.

Chanel 4 lance un spectacle qui rappelle Location, Location, Location[/caption]





Un initié de la télévision a déclaré: «L’échange à travers la Grande-Bretagne est énorme et la vérité est que le secteur immobilier britannique ne consiste pas seulement à monter sur l’échelle de l’immobilier ou à essayer de louer un pad chic en privé.

«Des millions de personnes vivent dans des logements sociaux et chaque mélangeur a son histoire.

«Chaque jour, des gens se tournent vers Internet dans l’espoir de trouver la maison de leurs rêves et le bon locataire avec qui changer de maison.»