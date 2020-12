Sir Billy Connolly a donné une réflexion franche sur sa vie avec la maladie de Parkinson – en disant: « Cela me mettra fin, mais ça me va. »

Le comédien écossais, 78 ans, a reçu un diagnostic de maladie dégénérative en 2013, mais a continué à tourner pendant quatre ans.

Sa dernière apparition sur scène a eu lieu en 2017, lorsqu’il a joué ses derniers concerts de comédie dans le cadre de sa tournée High Horse.

Bien qu’il ait officiellement pris sa retraite en 2018, le comédien a annoncé plus tôt cette année qu’il en avait fini avec le stand-up pour de bon.

Maintenant dans un nouveau documentaire, diffusé sur ITV, «The Big Yin» s’est ouvert sur la condition et son départ de la scène de la comédie.

Selon le Mirror, pendant une partie du documentaire, dans laquelle il revient sur la tournée finale, il dit: «C’était évident d’après mon mouvement, que je n’étais plus ce que j’étais. Et donc j’ai dû l’expliquer … juste pour dire que je ne suis pas défini par lui.

« Cela me tient et cela m’aura et cela finira par moi, mais ça me va. »

L’humoriste, qui a juré de ne jamais revenir sur scène pendant le programme, a également rendu hommage à ses fans. ajoutant: «Ce fut un plaisir de vous parler toutes ces années.

«Depuis le début, quand j’étais folkie, jusqu’au bout, je n’aurais rien pu faire sans toi. Tu as été magnifique.

Pendant le documentaire, intitulé Billy Connolly: It’s Been A Pleasure, le comédien revient sur sa carrière sur scène. Le programme présente des extraits de ses meilleures routines.

L’humoriste épris de Celtic FC, né à Glasgow mais vivant maintenant en Floride, met également en lumière son entretien avec Michael Parkinson en 1975 avec son ascension vers la gloire lors du documentaire.

Sa femme de 31 ans, Pamela, avec qui il a trois enfants, apparaît également dans le documentaire, affirmant que le déménagement en Floride a été «fantastique pour moi».

Les apparitions invitées dans le documentaire incluent Sir Paul McCartney, Sir Elton John, Sir Lenny Henry, Dustin Hoffman, Russell Brand, Whoopi Goldberg, Aisling Bea et Sheridan Smith, qui se remémoreront les 60 ans de carrière de Billy sur scène.

Les producteurs d’ITV ont déclaré: « Sir Billy Connolly a récemment annoncé qu’il se retirait officiellement du spectacle de stand-up en direct.

« Pour marquer ce moment majeur de l’histoire de la comédie, cette émission spéciale d’une heure parsemée de stars célèbre le génie anarchique de Billy et sa marque d’humour affirmant la vie.

« Il y a aussi de nouvelles idées uniques de la femme qui connaît le mieux Billy – sa femme et âme sœur, Pamela Stephenson. »

« Ses fans de la liste A partageront leurs souvenirs de Billy, lui enverront des messages personnels et choisiront leurs moments forts de tous les temps dans son glorieux catalogue de comédie. L’homme lui-même réagira à leurs choix et révélera ses propres favoris.

Billy Connolly: It’s Been A Pleasure est une célébration définitive d’un grand de tous les temps. Une heure exaltante, émouvante et hilarante en compagnie du légendaire Big Yin à son meilleur. Cela vous fera rire. Cela peut même vous faire pleurer. Un envoi approprié pour une mégastar debout.

Billy Connolly, né à Glasgow, est un fan passionné du Celtic FC et a régulièrement fréquenté le Celtic Park

Au début des années 1970, Connolly a fait la transition du chanteur folk avec un personnage comique à un comédien à part entière, pour lequel il est maintenant mieux connu.

En 1972, il fait ses débuts théâtraux, au Cottage Theatre de Cumbernauld, avec une revue intitulée Connolly’s Glasgow Flourish. Il a également joué au Edinburgh Festival Fringe.

Connu pour sa comédie d’observation idiosyncratique et souvent improvisée, qui comprend fréquemment l’utilisation de blasphèmes, en 2007, Connolly a été élu le plus grand comique de stand-up sur Channel 4’s 100 Greatest Stand-Ups, et à nouveau dans le sondage mis à jour de 2010. .

Il a été fait chevalier en 2017 pour ses services de divertissement et de comédie.

Le programme ITV suit un Documentaire de la BBC en janvier 2019, intitulé Made in Scotland, où il a également parlé franchement de son état.

S’exprimant lors de ce documentaire, il a déclaré: « C’est indéniable, j’ai 75 ans [at the time of filming], J’ai la maladie de Parkinson et je suis du mauvais côté du télescope de la vie, je suis au point où le passé signifie plus que le passé.

« Parce que c’est là-bas dans mon enfance et ma jeunesse lorsque je vais à toutes ces choses qui m’ont fait vivre le plus profondément dans ma mémoire maintenant.

«Ma vie s’éclipse et je peux la sentir et je devrais.

Billy Connolly: It’s Been A Pleasure est diffusé sur ITV le lundi 28 décembre à 21h30.