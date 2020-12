Bill Cash était l’un des principaux militants d’un référendum sur l’adhésion à l’UE – Alberto Pezzali / AP

Les eurosceptiques insistent depuis longtemps sur le fait que tout accord sur le Brexit doit passer « le test Bill Cash » avant de pouvoir le soutenir – et pour de bonnes raisons.

Sir Bill, 80 ans, a passé la plus grande partie de sa vie adulte à faire campagne pour que la Grande-Bretagne quitte l’Union européenne et est reconnu comme la principale autorité du Parlement en matière de droit européen. Les premiers ministres conservateurs ont appris à le renvoyer à leurs risques et périls.

Son refus d’accepter la version de Theresa May d’un accord commercial sur le Brexit a été un point de ralliement pour les députés d’arrière-ban, et il a été l’un des premiers du parti à pousser sérieusement Boris Johnson à remplacer Mme May.

Il a également été l’un des principaux militants d’un référendum sur l’adhésion à l’UE qui a finalement mis fin au poste de Premier ministre de David Cameron après avoir accordé, puis perdu, le scrutin national.

Il y a près de 30 ans, Sir Bill était un chef de file de la rébellion de Maastricht, encourageant les députés conservateurs eurosceptiques à voter contre le traité de Maastricht dans un précurseur de la rangée qui a renversé Mme May.

John Major – comme Mme May – avait une faible majorité, de seulement 18 dans son cas, le laissant vulnérable aux embuscades répétées des rebelles, qui ont failli faire tomber son gouvernement.

John Major s’exprime après la défaite du gouvernement lors du deuxième vote sur le projet de loi de Maastricht aux Communes en 1993 – PA

Dans un incident célèbre, Sir Bill a secrètement arrangé qu’un député conservateur gravement malade soit expulsé d’Écosse pour participer au vote, le cachant des whips jusqu’au moment du vote, que le gouvernement a perdu.

Il a ensuite créé la Fondation européenne pour financer les contestations judiciaires du gouvernement sur les questions européennes, et les luttes intestines pour l’Europe qui se sont poursuivies les années suivantes ont contribué à la chute de M. Major et à la victoire électorale de Tony Blair en 1997.

Un Premier ministre qui n’a pas besoin de rappeler l’influence de Sir Bill est M. Johnson.

Les liens de Sir Bill avec la famille Johnson remontent à avant la naissance du Premier ministre. Ami de Stanley Johnson à l’époque où ils étudiaient à l’Université d’Oxford, il connaissait Boris Johnson dans son enfance et a dit à Margaret Thatcher que ses dépêches de Bruxelles en tant que correspondant du Telegraph là-bas fournissaient les informations les plus précises sur ce qui se passait.

M. Johnson a ensuite été nommé exécuteur testamentaire littéraire de Sir Bill et est resté dans son manoir élisabéthain classé dans le Shropshire.

Après être devenu Premier ministre, M. Johnson a demandé l’avis de Sir Bill plutôt que de l’éviter comme ses prédécesseurs l’avaient fait.

Avant la conférence du parti conservateur de l’année dernière, il l’a invité à Downing Street pour discuter du problème du filet de sécurité de l’Irlande du Nord qu’il avait hérité de Mme May.

Sir Bill a joué un rôle déterminant dans la formation d’une solution au filet de sécurité, présenté plus tard par M. Johnson dans une lettre à Jean-Claude Juncker, alors président de la Commission européenne.

Député depuis 1984, Sir Bill est membre du comité restreint de législation européenne du Parlement depuis 1985 et exerce le droit depuis 1979.

Père de deux enfants, il est marié à Bridget depuis 1965. Leur fils William Cash est journaliste, qui a écrit l’année dernière sur la découverte que la famille était des cousins ​​éloignés du chanteur américain Johnny Cash.