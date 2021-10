Sir Andrew Strauss souligne « l’énorme importance » de parler de la mort aux enfants | Nouvelles de cricket

L’ancien joueur de cricket anglais Sir Andrew Strauss a perdu sa femme, Ruth, d’un cancer du poumon non-fumeur en 2018

Sir Andrew Strauss espère que les gens au Royaume-Uni pourront devenir plus ouverts à parler de la mort et mettre de côté l’approche britannique de la « lèvre supérieure rigide ».

L’ancien capitaine de cricket anglais Strauss a perdu sa femme, Ruth, d’un cancer du poumon non-fumeur en 2018.

Dimanche, il courra le Virgin Money London Marathon au profit de la Ruth Strauss Foundation (RSF).

L’un des principaux objectifs de l’association est d’aider les parents à avoir la conversation la plus difficile avec leurs enfants – leur dire que l’un de leurs parents est en train de mourir.

Strauss a parlé de l’énorme avantage de parler sur lui, ses enfants Sam et Luca, et même sur Ruth avant sa mort.

« Pendant longtemps pour Ruth et moi, (sa maladie en phase terminale) était cet énorme éléphant dans la pièce », a-t-il déclaré.

« Ruth a eu le courage de me dire : ‘la seule façon pour moi d’économiser le temps qu’il me reste sur cette planète est de savoir que vous et les enfants êtes préparés à ce qui s’en vient’. »

Strauss a déclaré que Ruth avait organisé des consultations avec Jenni Thomas, dont les conseils sur la façon de gérer les conversations autour de la mort avec vos enfants sont sur le site Web de RSF.

« L’une des choses les plus puissantes que Jenni a dites à Ruth et moi, peu de temps après que nous l’avons rencontrée, était: » tu sais Ruth, tu vas terriblement manquer aux enfants, et surtout à certains moments de leur vie, mais c’est « ne les empêchera pas de vivre des vies fantastiques, positives et extrêmement productives, et ils peuvent gérer cela ».

« C’était un tel poids dans l’esprit de Ruth d’entendre ça, et c’est comme ça que ça s’est joué.

« Ils restent coincés, ils sont à l’école, ils grandissent comme les enfants, ils ont l’impression d’avoir de bons amis, une famille et des structures de soutien et je ne pourrais pas être plus fier de la façon dont ils ont réagi à tout cela. .

« C’était l’une des principales motivations pour nous de créer la Fondation Ruth Strauss – nous avons eu cette aide et ce soutien, et malheureusement, chaque année, 40 000 enfants vont vivre quelque chose de très similaire à nous, et comment nous assurer qu’ils ont accès à ce genre de soutien aussi?

« Cela oblige les parents à faire ce qui n’est pas naturel – nous pensons que notre rôle en tant que parents est souvent de protéger nos enfants des choses difficiles et malheureusement avec ces expériences horribles, ils doivent faire partie de ce voyage.

« Il est extrêmement important, à la fois sur le moment mais aussi après, qu’ils n’aient pas l’impression qu’on ne leur a pas dit la vérité ou qu’on leur a menti. Cela aide donc le processus de deuil, ils doivent également le traverser. »

Il a déclaré qu’il était essentiel que ces conversations avec les enfants se poursuivent également après la mort d’un parent.

« J’entends beaucoup de choses, ce genre de truc britannique avec la lèvre supérieure raide du ‘nous devons juste craquer’. Culturellement, nous devons dépasser cela », a ajouté Strauss.

« Nous avons fait beaucoup de progrès dans de nombreux autres domaines autour de la dépression et de la santé mentale et je pense que c’est la prochaine étape pour nous, être beaucoup plus ouverts et expressifs sur la mort.

« Nous sommes maintenant deux ans et demi (depuis la mort de Ruth) avec les garçons, mais nous essayons toujours de trouver des raisons pour » y aller » – ce pourrait être le jour de l’anniversaire de Ruth ou de l’anniversaire de sa mort ou de la fête des mères. Nous passera par quelques photos et nous partagerons quelques souvenirs.

« Je ne suis pas sûr que nous ayons encore tout à fait raison, mais je ne pense pas que mes garçons soient mal à l’aise d’en parler, et c’est un bon endroit où être. »

L’autre grand travail de RSF s’articule autour de la coordination de la recherche autour des cancers du poumon non-fumeurs – qui elle touche, le diagnostic précoce, les traitements et le séquençage de ces traitements.

Strauss a déclaré que la Fondation essayait de mettre en place un atelier d’experts l’été prochain et a ajouté: « Cela semble être en augmentation, en particulier chez les jeunes femmes. En savoir plus à ce sujet, espérons-le, nous permettra d’éviter que les première place.

« Ensuite, il y a le diagnostic précoce, qui est une lutte avec tous les cancers du poumon car souvent, vous n’obtenez des symptômes que lorsque le cancer s’est propagé et évidemment c’est trop tard. Ensuite, bien sûr, il s’agit de (découvrir) quels sont les bons traitements et le bon séquençage de traitements, et encore une fois il y a beaucoup de progrès en cours.

« Mais malheureusement, c’est une maladie difficile, le cancer, et si vous regardez les taux de survie à cinq ans pour les cancers du poumon, ce n’est pas tout à fait le cas pour les autres cancers, donc il y a encore beaucoup de progrès à faire. »