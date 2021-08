Sir Andrew Strauss déplore une journée «déprimante» alors que les frappeurs anglais vacillent à Trent Bridge | Nouvelles de cricket

Commentaire et analyse







L’Indien Virat Kohli célèbre le limogeage de l’Anglais Johnny Bairstow lors de la première journée du premier Test entre l’Angleterre et l’Inde, à Trent Bridge

Sir Andrew Strauss a déploré une journée «déprimante» pour les fans anglais, après que des échecs familiers avec la batte ont vu l’Inde dominer la journée d’ouverture du premier test à Trent Bridge

Le premier ordre très décrié de l’Angleterre a de nouveau été exposé par l’attaque de couture exceptionnelle de l’Inde, bien que Joe Root ait produit un coup de capitaine alors que l’Angleterre récupérait pour atteindre 138-3.

Cependant, les hôtes ont capitulé de manière abjecte au milieu de la séance du soir, perdant leurs sept derniers guichets juste pour 45 courses pour s’effondrer à 183 tous.

Jasprit Bumrah (4-46) et Mohammed Shami (3-28) ont magnifiquement mené l’attaque indienne, tandis que Shardul Thakur (2-41) et Mohammed Siraj (1-48) ont également joué du côté de Virat Kohli.

« Je pensais que les quilleurs indiens étaient exceptionnels aujourd’hui, chassant en meute, ils étaient très précis et ont créé une pression sur les batteurs anglais », a déclaré Strauss. Sports du ciel.

« Il est difficile de ne pas se sentir assez déprimé en tant que fan d’Angleterre en ce moment. Ces problèmes que nous avons eus à propos du bâton sont apparus au premier jour de la série.

« Il y a encore beaucoup de cricket à jouer évidemment dans ce match test. Je pense que Virat Kohli a parlé de cicatrices avec le bâton anglais. S’il y a des cicatrices, elles sont assez grandes pour le moment. »

« Ce vieil adage: » Si vous entrez, allez gros « . L’Angleterre ne l’a pas fait depuis longtemps maintenant, et encore une fois, il incombe à Joe Root de maintenir l’équipe ensemble. « Strauss déplore la dépendance de l’Angleterre envers Root…

Le bâton fragile de l’Angleterre a été fustigé après leur défaite en série contre la Nouvelle-Zélande en juin, alors qu’un effondrement d’ordre moyen à Edgbaston a mis fin à leur fier record d’invincibilité à domicile.

Root (64) était la lumière brillante lors d’une journée d’ouverture tumultueuse à Trent Bridge; il est devenu le meilleur buteur d’Angleterre dans tous les formats plus tôt dans la journée, avant d’enregistrer son 50e match test en un demi-siècle.

Jonny Bairstow (29) et Zak Crawley (27) ont effectué des départs avant de succomber respectivement à Shami et Siraj, tandis que Sam Curran (27*) a joué une apparition tardive entreprenante, mais la dépendance de l’Angleterre envers Root reste une préoccupation majeure.

« C’est un thème récurrent. Nous en avons vu beaucoup au cours des 18 derniers mois environ. Ce avec quoi je me bats, ce sont ces batteurs qui sont entrés puis sont sortis », a poursuivi Strauss.

Joe Root est devenu le meilleur buteur d’Angleterre dans tous les formats avec des manches élégantes à Trent Bridge

« Vous regardez Sibley qui s’est battu pour 18 ans, vous regardez Crawley qui en a eu 27, vous regardez Bairstow qui en a eu 29 – ils sortent ensuite et les nouveaux batteurs arrivent et cela donne aux quilleurs indiens quelque chose avec quoi travailler à nouveau.

« Ce vieil adage: » Si vous entrez, allez gros « . L’Angleterre ne l’a pas fait depuis longtemps maintenant, et encore une fois, il incombe à Joe Root de maintenir l’équipe ensemble. «

Les quilleurs anglais ont été chargés d’essayer de récupérer un peu de consolation dans la dernière heure de jeu, mais les ouvreurs indiens Rohit Sharma et KL Rahul ont produit une masterclass défensive alors que l’Inde a terminé le match de la soirée indemne sur 21-0.

Jimmy Anderson n’a joué que trois overs avant d’être remplacé par Ollie Robinson, et compte tenu des conditions favorables au swing bowling, l’absence du talisman anglais dans les phases finales a fait sourciller.

Anderson n’a joué que trois tours lors de la séance du soir, avant d’être remplacé par Ollie Robinson

« J’ai trouvé cela très surprenant. Le ballon se balançait, le ciel était couvert, les lumières étaient allumées. C’était fait sur mesure pour Jimmy Anderson », a ajouté Strauss.

« Jetons un coup d’œil à cela, espérons que ce n’est pas une blessure ou quelque chose comme ça. Les batteurs indiens avaient l’air très assurés; ils avaient l’air de soutenir leur technique.

« C’est quelque chose que les batteurs anglais ne font pas pour le moment. On dirait qu’ils remettent en question leur technique, plutôt que de la soutenir. »

