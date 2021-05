Sir Alex Ferguson: Steven Gerrard révèle l’aide des Rangers de l’ancien entraîneur de Manchester United | Actualités du football

Le manager des Rangers, Steven Gerrard, a révélé qu’il avait reçu des conseils de Sir Alex Ferguson.

Gerrard a été nommé meilleur manager de la Scottish Football Writers ‘Association après son succès avec les Rangers, leur premier titre de haut vol depuis 2011.

Ferguson, qui a grandi en tant que fan des Rangers et a joué pour le club, a évoqué cette semaine à quel point il était impressionné par la performance de Gerrard en tant que manager.

« Oh, il a fait magnifique », a déclaré Ferguson Le gardien. « Il l’a vraiment fait, tant sur le terrain qu’en dehors. Un entretien avec la presse peut vous faire perdre votre poste de direction.

« Mais les conférences de presse de Steven sont fantastiques. Il est cool, il est composé, il donne les bonnes réponses. Il est vraiment top parce que c’est un art. »

Nous avons été d’énormes rivaux pendant de nombreuses années et c’est quelqu’un qui, même s’il était un rival, je l’admirais énormément parce qu’il est une figure emblématique du jeu.

L’ancien capitaine de Liverpool, Gerrard, a répondu en disant qu’il était « humilié » d’avoir reçu de tels éloges d’une telle « figure emblématique ».

« Sans aucune faute de notre part, nous sommes devenus de grands et grands rivaux à Liverpool et à Manchester United, les deux plus grands clubs du football britannique », a-t-il déclaré.

Jeudi 13 mai 20h00



Coup d’envoi à 20h15





« Nous avons été des rivaux massifs pendant de nombreuses années et c’est quelqu’un qui, même s’il était un rival, je l’admirais énormément parce qu’il est une figure si emblématique du jeu. Ce qu’il a réalisé dans le jeu est là-haut avec les meilleurs qui ont jamais vécu. Je suis donc vraiment flatté et humilié par ses paroles. «

Avec leur rivalité amère derrière eux, Gerrard a déclaré qu’il avait bénéficié des conseils de Ferguson pendant son mandat avec les Rangers et que le duo prévoyait de se rencontrer bientôt.

« Je vais vous laisser entrer un petit secret: j’ai eu quelques conversations avec lui », a déclaré Gerrard. «Depuis que j’ai pris ma retraite, nous avons paré notre rivalité et il m’a donné le temps au téléphone de lui faire part de quelques trucs, quelques questions à voir avec la direction ici aux Rangers.

« Il a été fantastique dans ces conversations. À un moment donné, j’aimerais avoir la chance de m’asseoir avec lui et de prendre un café. Il est d’accord et c’est fantastique de son point de vue parce qu’il n’a pas à me donner. son temps, surtout en tant que rival. Mais je pense que cela montre quel type d’homme il est. Il n’est pas seulement le manager emblématique que nous connaissons tous. «