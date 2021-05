Sir Alex Ferguson s’assoit avec Gary Neville pour parler de Manchester United et de la direction | Actualités du football

Qu’y avait-il à Liverpool? Pourquoi les «oies» et les «chantiers navals» ont-ils parlé dans son équipe? Et pourquoi a-t-il gardé Gary Neville pendant tant d’années? Sir Alex Ferguson explique ses secrets de gestion …

Vous aviez l’habitude de toujours mentionner les «chantiers navals» dans vos discussions d’équipe. Pourquoi la mise à la terre était-elle si importante?

Les joueurs avec lesquels j’ai dû faire face n’étaient probablement pas de la classe ouvrière dont j’étais. J’ai donc dû essayer de leur inculquer cette part – que travailler dur est un vrai talent.

J’ai parlé des ouvriers des chantiers navals, des mineurs, des sidérurgistes, et je pense que vous n’étiez peut-être pas la classe ouvrière, mais vos pères ou grands-pères l’étaient. J’accorde vraiment une grande importance à tout le monde qui travaille dur – même votre meilleur joueur, même s’il est peut-être le joueur le plus talentueux – il doit montrer qu’il est prêt à travailler aussi dur que tous les autres joueurs. Je pense que nous l’avons compris.

J’ai eu la chance que les joueurs aient compris que travailler dur est un talent.

Image:

Ferguson dit qu’il resterait au lit en pensant à la façon de motiver ses joueurs à continuer à gagner



Comment avez-vous convaincu United de continuer à le faire encore et encore?

C’est un sacrifice. Quand je suis devenu manager, j’avais été un joueur décent, je suis devenu manager à 32 ans, je pensais que ce serait facile. Je pensais aux autres managers pour lesquels j’avais travaillé. J’ai perdu mon premier match à l’extérieur 5-2, je suis rentré chez moi dans la voiture ce soir-là et je me disais «je ne m’attendais pas à ça». J’ai alors réalisé que si je n’avais pas une mentalité de travail, une force mentale chez mes joueurs, je n’avais aucune chance.

Après un triomphe en championnat, la première discussion d’équipe que j’ai eue l’année suivante portait sur les oies. Je parie que les joueurs étaient assis là à penser « de quoi ce gars parle-t-il? » Mais c’est une belle histoire. Un de mes amis – son cousin avait une ferme au Canada. Il me racontait cette histoire d’oies au Canada qui volaient 4 000 milles pour un peu de chaleur. J’ai dit aux joueurs: « Tout ce que je vous demande, c’est de jouer 38 matchs pour gagner la ligue ».

Je serais allongé dans mon lit la nuit en train de réfléchir à des moyens de motiver les joueurs parce que si vous êtes dans un club comme United pendant 27 ans, vous ne voulez pas que les joueurs se sentent « ici, nous y retournons ».

Vous ne croyez pas à la psychologie, vous croyez au management. Que veux-tu dire par là?

Image:

Ferguson a remporté 13 titres de Premier League avec United



Psychologie, je n’ai jamais envisagé une partie de mon travail. La gestion est basée sur la communication, la fidélité et la confiance. Quand je suis allé à Aberdeen, il faut donner sa confiance aux joueurs et espérer la récupérer avec le temps. J’ai fait exactement la même chose chez United.

Ma communication était vraiment importante pour moi, reconnaissant et valorisant mon personnel. Je ne laisserais jamais personne me croiser dans le couloir ou dans la salle à manger sans dire «bonjour». Si vous pensez au moment où nous avons remporté la ligue ou la coupe ou autre, j’avais tout le personnel dans la salle à manger le lundi. C’était leur tasse. Si vous les appréciez et que vous considérez le travail qu’ils font, ils vous rembourseront.

Vous m’avez gardé pendant trois ou quatre ans à la fin alors que je n’allais pas très bien. Pourquoi avez-vous gardé des joueurs qui ne jouaient pas nécessairement pour vous, ou qui n’étaient pas les plus talentueux? Comment les avez-vous fait gagner?

Grâce à Eric Harrison (ancien entraîneur des jeunes de United) et moi-même, nous avons amené des joueurs où nous avons développé une bonne force mentale, une endurance qu’ils pouvaient jouer devant 75000 joueurs. Nous disions aux parents, je le disais à votre mère et à votre père: «J’espère que Gary et Phil joueront devant 75 000 personnes, c’est le but». Ils ne réussissent pas tous, mais ce qui est étonnant, c’est que beaucoup de ces joueurs jouent encore aujourd’hui pour différents clubs, donc la préparation et l’éducation qu’ils ont acquises au fur et à mesure de leur formation à United sont vraiment importantes.

En ce qui concerne les grands joueurs et les joueurs qui travaillent dur, c’est quelque chose que j’ai beaucoup pensé à des joueurs comme Bryan Robson, Steve Bruce et vous-même. Ils avaient quelque chose en eux qui les poussait à être aussi bons que Paul Scholes, Ryan Giggs, Eric Cantona, Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney. Il y a quelque chose en eux qui les motive, les oblige à faire ressortir tout ce qu’ils peuvent mettre dans un jeu. J’ai eu la chance de voir cela se développer.

Je voulais gagner toutes les coupes, tous les matchs, c’était mon attitude chaque matin.

Darren Fletcher est un excellent exemple, Steve Bruce, vous-même. Vous avez commencé en tant que demi-centre et nous avons rapidement réalisé que vous n’alliez pas être un demi-centre dans notre équipe première, alors vous vous êtes développé en arrière droit. C’était grâce à votre autodétermination et à avoir le feu en vous – qui a fait de Bryan Robson, Roy Keane, Steve Bruce tous des joueurs compétitifs. Les joueurs si talentueux, comme Cantona, Ronaldo, Giggs, Scholes, Michael Carrick, doivent montrer qu’ils sont prêts à travailler aussi dur que vous. C’est ce qui obtient le mélange.

Dans la plupart des cas, les équipes que nous avons constituées avaient ces ingrédients. Ils n’aimaient pas perdre. Ils ont été développés de cette manière. J’aime me voir dans les joueurs. Bien sûr, quand j’ai perdu un match, vous savez comment j’ai réagi. Tu sais pourquoi? Parce que mes attentes étaient plus grandes que les leurs. Je voulais gagner toutes les coupes, tous les matchs, c’était mon attitude chaque matin.

L’autre mot auquel je fais toujours référence avec vous est «risque» …

Image:

Ferguson dit qu’il « risquerait » toujours dans les dernières minutes d’un match



Vous êtes en baisse de 1-0, quel est l’intérêt de vous asseoir avec vos quatre arrières, votre milieu de terrain régulier et deux attaquants? Le risque est de pousser les gens dans la boîte, parce que l’autre équipe réagit à cela. Vous en enfoncez trois ou quatre dans la surface, mettez le ballon là-dedans, c’est le risque car vous pourriez perdre sur l’échappée assez facilement.

Nous avons perdu des matchs de cette façon, je me souviens qu’Ole Gunnar Solskjaer a été expulsé à Newcastle et ils l’ont joué sur le dernier coup de pied du ballon. Mais la valeur est que vous marquez à la dernière minute du temps additionnel, vous vous souvenez du vestiaire? C’était électrique, absolument électrique. Les fans rentrent chez eux et ont hâte de se rendre au pub pour en parler, de rentrer à la maison et de dire à leur femme ou à leurs enfants comment c’était à Old Trafford de marquer à la dernière minute. Voilà la valeur.

Si vous jouez pour notre club, ce risque devrait toujours être présent. Il ne sert à rien de jouer au milieu de terrain avec quelques passes et de ne pas prendre le risque et de mettre le ballon dans la surface, car vous n’allez pas marquer à partir de 40 mètres. Je ne me souviens pas que beaucoup de joueurs essayaient de marquer à 40 mètres.

C’était comme si vous étiez offensé par le club battu par Liverpool à n’importe quel niveau, et cela vous mettait en colère. Était-ce une aversion, la rivalité? Qu’est-ce qui vous a fait ressentir cela?

C’est mon respect pour Liverpool. Quand j’étais directeur de St Mirren, je suis allé à l’entraînement de Liverpool pendant une semaine. J’ai vu l’intensité de leur entraînement, la cohérence qu’ils avaient. Quand je suis arrivé à United et qu’ils avaient remporté tous les titres, j’ai fait valoir ce point.

Quand j’étais à Aberdeen, il n’y a que deux clubs à battre pour tout gagner, les Rangers et le Celtic. Au moment où je suis arrivé à United, il n’y avait qu’une seule équipe qu’il fallait battre pour gagner la ligue – c’est Liverpool.

C’était mon intention, c’est ce que j’ai mis tout en œuvre pour produire une équipe capable de les battre. Pas nécessairement les battre à chaque match, mais gagner les ligues. J’ai toujours dit aux joueurs que lorsque nous jouions à Liverpool, si vous ne vous présentez pas, nous serons battus. Nous y allions avec notre meilleure équipe – Keane, Scholes, Giggs et David Beckham, les quatre arrière avaient raison, les joueurs de devant – et parfois, si nous étions un peu en retrait, nous perdions. Mais nous avons eu un excellent bilan là-bas, dans n’importe quel autre club. Je savais que si tu battais Liverpool, tu es sur la bonne voie.

Image:

Ferguson a démissionné de son poste de manager de Manchester United en 2013



Vous aviez l’habitude de vous tenir devant la porte du vestiaire, et le capitaine ne pouvait pas passer devant vous tant que vous n’y étiez pas. Quelle était la raison? Était-ce pour votre propre équipe ou pour l’opposition?

Pour ma propre équipe. Il y a eu une occasion, nous étions 3-0 à Tottenham, je n’ai jamais dit un mot dans le vestiaire. Je me suis assis sur le radiateur, et il faisait très chaud aussi, et j’ai dit «le prochain objectif est le gagnant».

Je suis allé à la porte et Teddy Sheringham, qui avait joué avec nous bien sûr, était leur capitaine, il est sorti et m’a regardé, s’est tourné vers ses joueurs et a dit « ne les laissez pas marquer tôt ». Nous avons marqué dès la première minute. Je pensais que cela les avait tués. Je les ai regardés et ils m’ont regardé, j’ai juste dit: «Allez, on peut gagner ça».

C’est un jeu amusant.

