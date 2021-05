L’ancien manager de Manchester United, Alex Ferguson, a félicité Ole Gunnar Solskjaer pour avoir fait confiance aux jeunes d’Old Trafford et avoir obtenu les résultats.

Dans une interview à la BBC jeudi, l’Ecossais a également évoqué sa fierté pour la campagne de l’attaquant de United Marcus Rashford pour des repas scolaires gratuits et a expliqué pourquoi il s’opposait aux projets de fermeture de la Super League européenne.

Le joueur de 79 ans, l’un des plus grands managers de tous les temps, était en charge lorsque Solskjaer a joué pour United et a rappelé comment même alors le Norvégien prenait des notes pour l’avenir.

« Il avait la volonté de vouloir devenir manager, et dans un club comme Manchester United, c’est une industrie du résultat, sans aucun doute », a-t-il déclaré à propos du Norvégien qui a remplacé Jose Mourinho en tant que manager en 2018.

«Si vous n’obtenez pas de résultats, il y a des questions à poser. Il obtient les résultats, il a vraiment très bien fait.

« Et ce qui est vraiment important pour ce club, c’est de présenter les jeunes, et il a donné une chance aux jeunes joueurs.

« Les jeunes, s’ils sont assez bons, les jouent. Jamais un problème dans ce club », a déclaré Ferguson, qui a donné beaucoup de chances aux jeunes de United – y compris le futur capitaine anglais David Beckham.

Sir Alex Ferguson est satisfait de l’accent mis par Ole Gunnar Solskjaer sur le développement des jeunes talents. Getty

United n’a pas remporté le titre de champion depuis le dernier titre de Ferguson en 2012-13, mais sous Solskjaer, ils sont deuxième de la Premier League, derrière les champions de Manchester City, et ont atteint la finale de la Ligue Europa.

Ferguson, qui estimait avoir reçu « trois ans de plus » après avoir subi une hémorragie cérébrale en 2018, a déclaré avoir téléphoné à Rashford pour montrer son soutien à la campagne de l’international anglais de 23 ans.

«J’étais tellement fier de lui, je l’étais vraiment», a-t-il déclaré, parlant avant la sortie ce mois-ci d’un nouveau documentaire, réalisé par son fils Jason, sur sa vie.

L’Ecossais a également félicité les managers de Liverpool et de Manchester City Jurgen Klopp et Pep Guardiola pour le dynamisme qu’ils avaient apporté à leurs clubs et a estimé qu’il avait une énergie similaire.

Il a dit que les joueurs modernes étaient plus fragiles et avaient besoin de plus de soins, cependant.

Ferguson a déclaré à Reuters le mois dernier qu’une Super League européenne séparatiste serait un éloignement de 70 ans d’histoire du football et il a déclaré jeudi que chaque club devrait pouvoir rêver d’atteindre le sommet.

« Vous ne pouvez jamais oublier que la vraie raison du football était que le plus petit gars pouvait grimper au sommet de l’Everest, et c’est la meilleure façon que je puisse dire. Nous ne pouvons vraiment pas nous passer de cela », a-t-il déclaré.

Le plan d’échappée a duré 48 heures avant de s’effondrer, mais les répercussions se poursuivent, les fans protestant contre les propriétaires du club avant le match à domicile de Premier League jeudi contre Liverpool.