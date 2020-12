Cela ne s’est pas produit à de nombreuses reprises au cours de son passage inégalé au sommet du football européen, mais il y a eu une fois que Sir Alex Ferguson a dû admettre que son équipe avait perdu face à la très supérieure.

Manchester United s’est dirigé vers la finale de la Ligue des champions en 2011, avec un élément d’avantage à domicile en raison du match se déroulant au stade de Wembley.

Au fil des ans, tant dans le nouveau stade que dans l’ancien, le légendaire boss des Red Devils comptait succès après succès alors que son équipe dominait le match national.

Mais deux ans après la défaite contre Barcelone à Rome, les hommes de Pep Guardiola ont remis à Sir Alex ce qu’il décrirait après le match comme une « cachette » 3-1.

« Ce sont les meilleurs d’Europe, cela ne fait aucun doute. À mon époque en tant que manager, je dirais que c’est la meilleure équipe que nous ayons affrontée », a-t-il déclaré après la défaite qui donne à réfléchir.

«Tout le monde le reconnaît et j’accepte cela. Ce n’est pas facile quand on a été bien battu comme ça de penser autrement. Personne ne nous a donné une telle cachette.

«C’est un grand moment pour eux. Ils le méritent car ils jouent de la bonne manière et apprécient leur football. «

Et il semble que le temps n’ait pas obscurci sa vision du côté conquérant de Guardiola, Ferguson décrivant l’équipe qui comprenait Lionel Messi, Xavi et Andres Iniesta comme celle qui lui a laissé la plus grande impression.