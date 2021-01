L’ancien manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a déclaré que la connaissance du jeu et la présence de Wayne Rooney lui serviraient bien dans son rôle de nouveau patron de Derby County, mais l’a averti que la gestion était une entreprise axée sur les résultats.

L’ancien attaquant d’Angleterre et des États-Unis, Rooney, a mis du temps sur son illustre carrière de joueur et a été nommé manager du championnat Derby vendredi, après avoir été patron par intérim après le départ du Néerlandais Phillip Cocu.

S’exprimant lors d’un événement pour Sports United Against Dementia, Ferguson a déclaré qu’il était important que Rooney franchisse la prochaine étape de sa carrière.

« Il est le meilleur buteur d’Angleterre, il est le meilleur buteur de Manchester United et il a eu une carrière fantastique en tant que joueur », a déclaré Ferguson, qui a mené United à 13 titres de Premier League. «Cela lui donnera un point de départ.

« C’est une industrie de résultats et vous devez obtenir des résultats. Il le saura mieux que quiconque. Il a pris un bon départ … et il a une connaissance du jeu, une présence sur lui, et j’espère qu’il réussit bien.

« C’est un grand pas pour lui. C’est un jeune homme assez riche maintenant avec sa carrière dans le football, donc il n’a probablement pas besoin d’aller dans la direction pour s’occuper de sa famille. Mais il veut le faire et c’est important.

« Ça ne sert à rien d’être manager parce que quelqu’un vous demande de l’être. Il y est allé en tant que joueur-entraîneur, il est ensuite devenu joueur-manager et maintenant il a le poste de manager et c’est ce qu’il voulait. Espérons qu’il réussisse bien. »