Sir Alex Ferguson, les citations de Jose Mourinho font le dictionnaire anglais

Les citations classiques de Sir Alex Ferguson et Jose Mourinho ont fait la dernière mise à jour de le dictionnaire anglais d’Oxford.

Le dictionnaire contient 600 000 mots, trois millions de citations et plus de 1 000 ans d’anglais, et est le record définitif de la langue anglaise.

Et deux managers emblématiques font la dernière mise à jour, avec le “squeaky bum time” de Ferguson et le “park the bus” de Mourinho.

Avant la Coupe du monde au Qatar, l’OED a publié une mise à jour trimestrielle avec 15 nouveaux ajouts.

“Il y a une Coupe du monde qui démarre en novembre, et alors que l’OED couvrait déjà un grand nombre de termes de football, du catenaccio à la noix de muscade en passant par le porteur d’eau, ce lot sélectionné d’ajouts comble quelques lacunes dans notre formation”, a-t-il déclaré.

La ligne de la légende de Manchester United, Ferguson, est entrée dans le folklore du football lorsqu’il a tenté ses infâmes jeux d’esprit contre l’Arsenal d’Arsène Wenger en 2003. Alors que la course au titre se déroulait sur le fil, il a déclaré à l’époque : “Ils [Arsenal] avoir un [cup] rejouer contre Chelsea et s’ils le gagnent, ils affronteront une demi-finale trois jours avant de nous jouer en championnat. Mais ensuite, ils ont dit qu’ils allaient gagner le triplé, n’est-ce pas ? C’est une période difficile et nous avons maintenant l’expérience pour faire face.”

L’expression est utilisée pour faire référence à des moments tendus ou à des conclusions dans des compétitions sportives, tandis que le “garer le bus” de Mourinho contre Tottenham en 2004 signifie “jouer d’une manière si négative qu’ils auraient aussi bien pu mettre leur entraîneur d’équipe dans le gardien de but”, selon l’OED.

Il a ajouté: “Il y a de nouvelles entrées résultant de notre programme Monitor Lexicography, où nous examinons des bases de données, des corpus, des médias sociaux et même des recherches infructueuses sur oed.com, pour analyser la langue du moment et nous assurer que nous fournissons à nos lecteurs ce dont ils ont besoin. Et nous avons aussi un lot sur le thème du football, pour aider tout le monde à maîtriser le langage du football nécessaire avant la Coupe du monde plus tard cette année.

Parmi ces inclusions figurent Total Football (un style de football offensif popularisé par les Pays-Bas); rangée Z (tout au fond d’un stade); Faux n ° 9 (un avant-centre qui descend souvent plus loin vers le milieu de terrain) et trequartista (un joueur offensif qui opère dans l’espace entre les milieux de terrain et les attaquants).