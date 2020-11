Sir Alex Ferguson fait un ultime compliment à Rashford en envoyant un message spécial

Sir Alex Ferguson dit que les efforts incroyables de Marcus Rashford pour aider les jeunes signifient qu’il est maintenant en mesure de fournir des conseils au légendaire Écossais, et non l’inverse.

L’ancien manager légendaire de Manchester United s’est associé au philanthrope britannique Sir Michael Moritz pour égaler chaque don fait au programme FareShare, soutenu par Rashford, pour lutter contre la pauvreté alimentaire chez les enfants.

Lors de l’appel de Noël du journal The Times, le fonds de Ferguson et Moritz pourrait lever jusqu’à 2 millions de livres sterling pour le programme, et l’Écossais a rendu hommage aux efforts incroyables de Rashford.

“Vous ne pouvez pas oublier votre éducation parce que c’est ce qui m’a fait”, a-t-il dit Radio Times.

“Je me souviens avoir lu dans un journal qui disait” Alex Ferguson a bien fait malgré son arrivée de Govan “.

«C’est parce que je suis venu de Govan que j’ai bien fait.

“C’est à cause de la famille que j’avais, je me suis assuré que la nourriture était sur la table, que vous représentiez votre mère et votre père tout le temps.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des conseils pour Rashford, Ferguson a ajouté: «Il devrait me donner des conseils parce que ce qu’il fait à 23 ans est fantastique pour un jeune.