Sir Alex Ferguson fait pression pour que Mauricio Pochettino soit nommé nouveau patron de Man United – Man United News And Transfer News

Manchester United a terminé une saison désastreuse en beauté en battant son féroce rival de Manchester City pour remporter son 13e titre en FA Cup.

Cela s’est produit contre toute attente, même les fans les plus ardents ne pensaient pas qu’une victoire était possible à en juger par la huitième place de l’équipe en championnat et sa sombre aventure en Ligue des champions.

Après la défaite 0-4 aux mains de Crystal Palace quelques semaines avant le choc au sommet de Wembley, il semblait qu’une simple formalité que le manager Erik ten Hag se voie montrer la porte.

Cependant, la performance en finale signifie qu’INEOS n’a pas encore décidé du résultat de son bilan de saison avec le Néerlandais toujours à la barre.

Bilan de la saison en cours

Ses perspectives se sont améliorées maintenant que Thomas Tuchel a été exclu de la course tandis que Kieran McKenna a signé un nouvel accord avec Ipswich Town, nouvellement promu.

Gareth Southgate continue d’être lié au poste alors que des rumeurs circulent selon lesquelles les nouveaux copropriétaires sont toujours en dialogue avec des remplaçants potentiels.

Football HITC ont maintenant affirmé de manière sensationnelle que l’ancien manager légendaire Sir Alex Ferguson est un grand fan du patron de Chelsea récemment limogé, Mauricio Pochettino, et fait pression pour son inclusion en tant que nouveau manager.

« United n’a pas encore confirmé le résultat de son examen de fin de saison qui décidera de l’avenir de Ten Hag – qui ne sait toujours pas s’il continuera à diriger à Old Trafford.

«Des sources unies insistent sur le fait qu’aucune décision n’a été prise concernant le Néerlandais, mais malgré cette insistance, des discussions ont été en cours avec d’autres options ces dernières semaines.

« En effet, l’une de ces options est Mauricio Pochettino, qui a été proposée à la demande de l’ancien manager légendaire de United, Sir Alex Ferguson – qui a l’oreille du propriétaire minoritaire Sir Jim Ratcliffe.

« Ferguson est très proche de Pochettino et HITC apprend qu’il continue de faire pression pour que l’Argentin ait la chance de prendre les commandes – après avoir raté Ten Hag pour le poste à United en 2022. »

Pochettino soutenu par Sir Alex

L’Argentin était lié à ce rôle à l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer, tandis qu’avant la nomination de Ten Hag, l’ancien patron de Tottenham Hotspur était considéré comme le principal candidat pour prendre la relève.

Bien qu’il ne soit manager de Chelsea que depuis un an, Pochettino est ouvert à un retour à la direction et est enthousiaste à l’idée de travailler à United.

INEOS prend son temps avant de prendre une décision, mais cette incertitude entraîne un manque d’avancées dans les négociations de transfert et a déjà coûté au club quelques offres bon marché.

Qu’il s’agisse de Ten Hag ou de Pochettino, les fans de United et même certains grands joueurs ont désespérément besoin de clarté alors que la fenêtre estivale se rapproche de plus en plus.