Le légendaire manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson, aurait détruit Bruno Fernandes pour son erreur contre Leicester.

C’est l’opinion de l’ancien milieu de terrain United Owen Hargreaves.

Fernandes était responsable du premier but de Leicester alors qu’ils maintenaient United à 2-2 samedi, après avoir marqué et aidé déjà à mettre les Red Devils dans une position de commandement.

Le Portugais a été pris dans sa moitié de terrain au cours de la première période – dépossédé lors de la préparation de l’égalisation de Harvey Barnes.

Et malgré ses efforts d’attaque, Hargreaves admet qu’offrir un but aussi facile aurait vu Fernandes dans l’eau chaude profonde si Ferguson était toujours aux commandes, bien qu’il dise qu’Ole Gunnar Solskjaer est susceptible d’aller plus facilement avec son homme vedette.

« Fernandes, parfois aussi bon que vous, ne jouez pas avec le risque dans votre propre moitié de terrain », a déclaré Hargreaves à Premier League Productions.

«Il a de la chance qu’Ole soit un bon manager parce que je ne peux qu’imaginer ce que Sir Alex aurait dit à l’un de nous si nous essayions de faire sauter quelqu’un dans notre propre moitié de terrain.

Solskjaer a admis après le match nul contre Leicester que Fernandes avait tendance à lui causer beaucoup de stress pendant les matchs.