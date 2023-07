Sir Alex Ferguson a refusé de discuter avec David Beckham après que Manchester United ait accepté l’accord avec Barcelone, mais lui a permis de rejoindre le Real Madrid

David Beckham a révélé que Sir Alex Ferguson avait refusé de lui parler après que Manchester United ait accepté une offre de Barcelone.

Après des années de succès continus à Old Trafford, la relation de Beckham avec le légendaire patron a commencé à se détériorer.

4 Sir Alex et Beckham ont remporté six titres de Premier League ensemble, mais leur relation n’a pas toujours été douce Crédit : Getty

4 Un incident entre les deux lors de sa dernière saison a vu Beckham subir une blessure mineure Crédit : AFP

Un incident en particulier a vu Sir Alex accuser la star d’une erreur cruciale lors de sa défaite en FA Cup contre Arsenal en 2003. Dans sa colère, l’Écossais aurait donné un coup de pied dans une botte qui a accidentellement frappé Beckham au-dessus de son œil gauche, avec l’alors- Capitaine anglais nécessitant des points de suture.

United cherchait à le vendre cet été-là et avait convenu d’une redevance avec Barcelone, ce que le joueur lui-même ignorait alors qu’il visait le Real Madrid.

Beckham a été interviewé par le producteur Ben Winston sur les qualités de leadership pour le lancement d’une bourse pour les éducateurs juifs au nom de Lire Winston – mère de Ben et épouse du célèbre pionnier de la fertilité Lord Robert Winston – décédé subitement en décembre 2021 à l’âge de 72 ans d’une crise cardiaque.

Révélant tout sur la saga avant d’effectuer un transfert sensationnel vers les rivaux de Barcelone, Madrid, il a déclaré: « J’ai toujours pensé que je commencerais ma carrière à United et que je terminerais ma carrière à United.

« Je n’avais aucune intention de partir à aucun moment, je ne voulais jouer pour aucun autre club. Mais évidemment, j’ai ensuite découvert que j’avais été vendu un été.

« Je suis en vacances et c’était l’année où j’avais vécu l’incident de démarrage, il y avait eu quelques choses avec le patron qui avaient été mises en évidence, mais ma relation avec le manager avait toujours été excellente », a-t-il déclaré. ajoutée.

« Ensuite, je suis en vacances et mon ami Dave Gardner m’a appelé et m’a dit » vous voudrez peut-être allumer la télévision, United a accepté une offre pour vous « .

« Il me restait trois ans sur mon contrat à l’époque, alors c’était comme » qu’est-ce que tu veux dire? Il a dit, « ils ont accepté une offre de Barcelone et vous partez. »

« J’ai allumé la télé, j’ai vu les informations, j’ai arrêté mes vacances, puis j’ai appelé Peter Kenyon et j’ai dit : ‘Est-ce vrai ?’ et il a dit « oui » et j’ai dit, « puis-je parler au directeur? » Il a dit « non », j’ai dit « j’aimerais parler au responsable si je pars ». Il a dit « il ne veut pas te parler, il est en vacances et c’est tout ».

« J’ai dit: ‘J’ai besoin de savoir si c’est réel ou non.’ Il a dit, « c’est vrai, nous avons accepté une offre » à laquelle je lui ai ensuite répondu en disant : « Si je quitte United, je veux décider où j’irai ensuite, je ne veux pas aller à Barcelone, il n’y a que un club où je veux aller et c’est Madrid.

« Ma direction a fait l’appel et un jour et demi plus tard, j’étais un joueur madrilène. »

Beckham a également déclaré: « Cela fait évidemment mal. Je n’ai pas pu regarder United pendant trois ans à la télévision.

4 Beckham a pris le maillot n°23 à Madrid Crédit : Getty

4 Il a marqué son premier but pour le club lors de sa deuxième apparition Crédit : AFP

Après plus d’une décennie à United, Beckham est devenu un Galactico à Madrid dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 25 millions de livres sterling.

Il a ensuite fait 159 apparitions dans toutes les compétitions chez les géants espagnols, marquant 20 buts et en aidant 52 autres.

Beckham a remporté un titre en Liga lors de sa dernière saison au club avant de se rendre aux États-Unis pour jouer pour LA Galaxy.

L’international anglais à 115 reprises reste en MLS, cette fois dans un rôle de propriétaire dans le nouveau club de la légende Lionel Messi, l’Inter Miami.