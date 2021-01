Sir Alex Ferguson a fait taire Mino Raiola avec la question de Paul Pogba

Sir Alex Ferguson en a apparemment eu un sur Mino Raiola lorsque l’agent est venu le voir pour la première fois pour discuter de Paul Pogba quittant Manchester United.

Selon une récente déclaration d’Antonio Cassano, Raiola est allé parler à Ferguson alors que Pogba était encore adolescent et n’avait pas encore fait ses débuts avec les Red Devils.

Pogba avait été impressionnant dans l’académie et tenait à faire son entrée dans la première équipe et à jouer au football à un niveau supérieur.

Pendant ce temps, d’autres grands clubs avaient commencé à s’intéresser à Pogba, dont le contrat se terminait à United, et Raiola a remarqué une bonne opportunité de conclure un accord.

Il a rencontré Ferguson pour discuter de la situation, réclamant prétendument beaucoup d’argent pour son client.

Cassano a déclaré à Bobo TV: « Je sais que quand il devait encore faire ses débuts avec Man United, Mino Raiola est allé voir Ferguson lui demandant beaucoup d’argent pour lui faire signer le contrat.

« Ferguson a demandé à l’agent s’il savait quel genre de joueur était Pogba, et Raiola a répondu » Non « . Il se souciait peu, ce sont leurs demandes et s’ils n’étaient pas satisfaits, ils partiraient. Sans sourciller, Ferguson a jugé que Pogba pourrait aussi partir. «

Pogba a ensuite fait ses débuts en Premier League sous Ferguson, en remplaçant Javier Hernandez lors d’un match contre Stoke en janvier 2012.