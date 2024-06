L’ancien manager légendaire de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a fait preuve d’une confiance incroyable envers deux personnalités influentes en n’interférant « jamais » dans leur travail à Old Trafford.

C’est ce que dit la légende de Manchester United, Gary Neville, qui a parlé de l’impact que Sir Alex Ferguson a eu pendant son séjour à Old Trafford.

Ferguson est largement considéré comme l’un, sinon le meilleur manager de tous les temps après son impact en Écosse avec Aberdeen et en Angleterre avec United.

L’Écossais de 82 ans s’est retiré d’Old Trafford pour la dernière fois en tant qu’entraîneur en 2013 après avoir mené United à sa dernière victoire en Premier League.

Ferguson a remporté 13 titres de Premier League, deux trophées de Ligue des champions, cinq FA Cup et quatre Coupes de la Ligue au cours de son parcours légendaire avec United.

L’emblématique Écossais a également été le premier manager de l’histoire à mener une équipe anglaise à un triplé continental après que United ait réalisé cet exploit lors de la saison 1998-99.

United a eu du mal à conserver sa domination dans le football anglais après que l’ancien patron des Red Devils, Ferguson, ait quitté l’abri d’Old Trafford.

Sir Jim Ratcliffe a depuis pris une page du livre de jeu de Ferguson et le copropriétaire de United a juré de faire tomber Manchester City et Liverpool de leur perchoir.

LIRE LA SUITE : Le message de 15 mots de Sir Alex Ferguson à une légende de Man Utd a prouvé qu’il « mettrait toujours son argent là où il disait »

Photo par ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

Neville sur le respect de Ferguson pour deux personnages

Sir Alex Ferguson a connu un début de vie difficile à Manchester United après avoir quitté Aberdeen en 1986 et remplacé l’ancien manager Ron Atkinson à Old Trafford.

La légende de United a résisté à la tempête au début de son règne chez les Red Devils avant de connaître un incroyable succès chargé de trophées dans les années 1990.

Brian Kidd a joué un rôle clé en tant qu’entraîneur des jeunes joueurs de United dans l’académie des jeunes avant d’être élevé au poste de directeur adjoint sous Ferguson.

L’ancien joueur des Red Devils, âgé de 75 ans, était le bras droit de Ferguson dans les années 1990 et a été largement salué pour son travail à United.

L’ancien patron de United, Ferguson, a reçu un coup dur en 1998 après que Brian Kidd a quitté Old Trafford et a pris la direction des Blackburn Rovers en tant que manager.

Ferguson a attendu 1999 pour remplacer Kidd par Steve McClaren, qui fait actuellement partie de l’équipe d’entraîneurs de United sous la direction d’Erik ten Hag.

Steve McClaren a eu un impact durable en tant qu’ancien bras droit de Ferguson et a parfaitement comblé le vide laissé par Kidd.

Gary Neville a révélé que Ferguson avait permis à McClaren et Kidd de diriger leurs séances sur le terrain d’entraînement à chaque fois sans aucune « interférence » de sa part.

« Il faisait confiance aux personnes qui travaillaient sous ses ordres, donc son entraîneur adjoint assurerait toutes les séances d’entraînement, son équipe médicale assurerait toutes les séances. [their work] », a-t-il déclaré au podcast UTD, selon Site officiel de Manchester United.

« Il n’est jamais intervenu dans quoi que ce soit de ce qu’ils faisaient, n’est-ce pas ? Vous ne l’avez jamais vu dans la salle médicale, dans le gymnase.

« Sur le terrain d’entraînement, il a permis à Steve McClaren ou Kiddo [Brian Kidd] pour livrer chaque session sans interférence.

« Maintenant, vous imaginez deux choses : premièrement, à propos de la confiance qui s’établit dans votre équipe, ce qui est très rare.

« Mais deuxièmement, quand il a réellement parlé le jour du match et qu’il a pris vie, ses paroles signifiaient beaucoup.

« Donc, ces mots étaient assez rares, en termes de mots inspirants. Je pensais que c’était assez important.

« Certains managers sont sur le terrain tous les jours et entraînent tous les jours. Et la seule voix qu’ils [the players] entendre est à lui. Mais il [Sir Alex] fait entièrement confiance à son équipe.

LIRE LA SUITE : Le succès de Sir Jim Ratcliffe à Man Utd ne se produira que s’il reproduit un trait « vraiment important » de Sir Alex Ferguson

Neville sur la régularité de Ferguson à Man Utd

Neville, qui a passé toute sa carrière de joueur sous Ferguson, a admis que l’ancien patron de United restait cohérent avec son message à Old Trafford.

« Il n’était pas ici et là-bas [in terms of his demands and emotions], » il a dit.

« [There were] des choses qu’il disait régulièrement sur l’éthique du travail, la confiance mutuelle, le risque, vous savez, le rythme de votre décès. Des choses dont je me souviens.

« C’était une cohérence au cours des 15 années passées à écouter son équipe parler. »

Rubriques connexes