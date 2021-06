Sir Alastair Cook sympathise avec Joe Root pour les sélections anglaises | Nouvelles de cricket

Joe Root a supervisé quatre défaites en cinq tests alors que l’Angleterre a poursuivi sa politique de repos et de rotation

Sir Alastair Cook a sympathisé avec son successeur en tant que capitaine de test, suggérant que Joe Root a payé le prix des décisions de sélection de l’Angleterre.

Root traverse une période difficile à la tête de l’équipe de ballon rouge, supervisant quatre défaites au cours des cinq derniers matches et menant une série de défaites à domicile pour la première fois après la victoire de la Nouvelle-Zélande à Edgbaston la semaine dernière.

Parfois, il a eu une main liée dans le dos, avec des blessures à Ben Stokes et Jofra Archer aggravées par des périodes de repos pour des joueurs seniors tels que Jos Buttler, Mark Wood, Jonny Bairstow, Chris Woakes et Moeen Ali, qui se sont tous absentés. grands matchs d’essai.

Cook est le skipper le plus expérimenté d’Angleterre, ayant dirigé l’équipe à 59 reprises avant de passer le relais à Root en 2016, et admet même qu’il ne peut pas s’identifier à la situation difficile de Root.

« Vous devez dire que cela n’a pas fonctionné pour Rooty, et je suis vraiment désolé pour lui », a déclaré Cook, qui participait à la Yorkshire Tea National Cricket Week aux côtés de l’association caritative Chance to Shine.

« Lorsque vous jouez pour l’Angleterre, ou que vous êtes capitaine, entraîneur ou sélectionneur, vous êtes la plupart du temps jugé sur les résultats finaux et il n’a pas eu ses meilleurs joueurs disponibles.

« Vous ne pouvez pas acheter l’expérience de Ben Stokes, Jos Buttler, Jonny Bairstow, Moeen Ali – ce genre de joueurs fait une grande différence. Je n’ai jamais eu à capitaine pendant une pandémie – je ne savais même pas ce qu’est une pandémie c’était quand j’étais capitaine – mais vous avez un capitaine d’essai qui n’a pas été en mesure de jouer de son mieux.

Root (L) a succédé à Sir Alastair Cook en tant que capitaine de l’Angleterre en 2017

« Les décisions ne semblent pas avoir été prises correctement. J’ai été de l’autre côté, où vous essayez de prendre des décisions pour les bonnes raisons, mais vous êtes jugé sur vos résultats, ne tu?

« Cela se passait si bien, remportant la série Test à domicile, puis le Sri Lanka à l’extérieur et 1-0 contre l’Inde. Ensuite, vous vous reposez et faites pivoter les joueurs, et depuis ce moment, il leur poursuit un peu la queue. »

Cook, s’exprimant après avoir suivi une séance de coaching virtuel avec des enfants de l’école primaire Stanningley de Leeds, a également mis en garde contre une réaction aux résultats récents avec des changements drastiques.

Dom Sibley, Zak Crawley, Ollie Pope et Dan Lawrence ont tous vu leurs positions dans le top six remises en question mais, après avoir passé les deux dernières années sur le circuit national avec Essex, Cook ne voit aucun remplaçant évident.

« Non, pas vraiment, pas en termes de quelqu’un qui est totalement prêt », a-t-il déclaré.

« Ces joueurs, je dirais, sont les meilleurs joueurs du monde. Ces gars ont toujours performé pour leur pays. Il semble juste que lorsque la pression est forte, ils n’ont pas encore trouvé leur méthode pour pouvoir y répondre .

« Beaucoup de gens parlent des techniques, mais ce sont les techniques qui leur ont permis de marquer beaucoup de courses, et qui leur ont permis de tester des centaines. »

