Zion Williamson s’est mis au travail pour son nouvel entraîneur. Chris Paul a commencé avec un nouveau groupe de coéquipiers.

Et mardi, James Harden devrait faire ce qui ressemble un peu aux deux.

Avec une pré-saison plus courte que d’habitude avant l’ouverture de la saison NBA le 22 décembre, les équipes n’ont pas beaucoup de temps pour se préparer progressivement. Certaines équipes ne jouent que deux matchs d’exhibition avant que les choses ne comptent.

C’est probablement pourquoi Williamson était toujours au sol pour attaquer le panier au quatrième quart-temps à Miami. La Nouvelle-Orléans a confortablement mené le Heat à ses débuts sous Stan Van Gundy, mais l’entraîneur vétéran a eu ses jeunes partants sur le sol pendant plus de 30 minutes.

Williamson, dont la saison recrue a pris un départ tardif en raison d’une blessure au genou, a terminé avec 26 points et 11 rebonds. Brandon Ingram, le joueur le plus amélioré de la saison dernière, a récolté 22 points, six rebonds et six passes.

Paul a raté le premier match de pré-saison de Phoenix mais était dans la formation de départ pour son match à Utah. Le meneur vétéran est encore une autre raison d’être optimiste autour des Suns après leur invaincu dans la bulle de Walt Disney World.

Il y avait six matchs au programme lundi, bien que la plus grande nouvelle ait pu être lors d’un entraînement. Harden a pris la parole pour les Rockets après avoir rejoint l’équipe tard au milieu des informations selon lesquelles il souhaitait être échangé.

L’entraîneur Stephen Silas a déclaré que Harden devrait jouer mardi contre San Antonio. Le meilleur buteur de la NBA n’a pas encore parlé aux journalistes, il y a donc une curiosité dans toute la ligue pour savoir s’il veut sortir d’une organisation de Houston qui a un nouvel entraîneur et un nouveau coéquipier pour lui après avoir troqué Russell Westbrook pour John Wall parmi ses de nombreux changements.

Cette partie de nos activités sera ce qu’elle est. Il n’y a aucun contrôle que nous avons en tant que joueurs pour au moins gérer ce qui est dit en termes de rumeurs et ce qui est rapporté. Alors laissez-nous en rester là, a déclaré Kyrie Irving de Brooklyn, l’une des équipes liées à Harden s’il y a un échange.

James est un grand joueur et nous lui souhaitons bonne chance. Et je veux juste qu’il soit heureux, qu’il soit sûr de lui en tant qu’homme d’abord, puis en tant que basketteur. Tout ce qui se passe entre ces conversations est entre eux.

PÉLICANS 114, CHALEUR 92

Lonzo Ball a récolté 12 points et six passes pour les Pélicans à Miami, où ils joueront le jour de Noël. Josh Hart a ajouté 11 points.

Le Heat a reposé Jimmy Butler lors de son premier match depuis sa défaite face aux Lakers lors de la finale de la NBA. Tyler Herro a marqué 17 points pour Miami et Duncan Robinson en a ajouté 14.

Bam Adebayo a terminé avec neuf points et huit passes pour le Heat.

RAPTORS 112, HORNETS 109

À Charlotte, Fred VanVleet a marqué 23 points alors que Toronto terminait son balayage de deux matchs contre les Hornets.

Terry Rozier a marqué 15 points pour les Hornets et Gordon Hayward 14.

La recrue LaMelo Ball, le troisième choix du repêchage, a récolté 12 points et deux passes dans un rôle de réserve. Il avait été sans but au tir 0 en 5 lors de la victoire de Toronto samedi.

CAVALIERS 116, PACERS 106

À Cleveland, Dante Exum a marqué 23 points alors que les Cavaliers amélioraient leur record de pré-saison à 2-0.

André Drummond a récolté 17 points et 11 rebonds, et Darius Garland a également marqué 17 points. La recrue Isaac Okoro a terminé avec 15 points.

Domantas Sabonis a récolté 18 points et neuf rebonds pour les Pacers (0-2). Aaron Holiday a ajouté 16 points mais Victor Oladipo n’a eu que neuf points sur un tir de 2 en 11.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports