Siobhan-Marie O’Connor : la nageuse prend sa retraite après que des problèmes de santé l’ont exclue de Tokyo 2020 | Actualités Natation

Siobhan-Marie O’Connor a remporté l’argent au 200 m quatre nages individuel aux Jeux de Rio en 2016

La nageuse Siobhan-Marie O’Connor a annoncé sa retraite du sport d’élite pour se concentrer sur sa santé, après avoir été incapable de concourir pour une place aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

O’Connor a reçu un diagnostic de colite ulcéreuse en 2012 et dit qu’une récente poussée de la maladie ne lui a laissé d’autre choix que de mettre un terme à sa carrière internationale de plus de 10 ans.

« Cela a été une décision vraiment difficile et il m’a fallu du temps pour l’accepter », a déclaré l’ancien Sky Sports Scholar.

« Après Rio, j’avais à cœur d’essayer de me qualifier pour Tokyo. En natation et surtout pour moi, tout tourne autour des Jeux Olympiques, c’est le summum de notre sport et c’était mon objectif ces quatre dernières années donc c’était difficile de se réconcilier avec ça. »

La rectocolite hémorragique est une maladie intestinale inflammatoire qui affecte la muqueuse du gros intestin et peut provoquer un affaiblissement du système immunitaire, une perte de poids et une fatigue extrême.

La jeune femme de 25 ans, qui a remporté l’argent au 200 m quatre nages individuel aux Jeux de Rio en 2016, a été hospitalisée deux fois au cours des quatre dernières années en raison de la maladie chronique et l’a empêchée de s’entraîner pendant une période prolongée depuis le début de la an.

« La natation est un sport totalement impitoyable, c’est tellement épuisant et le temps passé hors de l’eau signifiait que je n’étais pas en forme pour les essais et je n’étais même pas assez en forme pour essayer de me qualifier pour l’équipe », a-t-elle déclaré.

« Même quand j’étais en forme et en bonne santé, je n’étais pas capable de m’entraîner comme mes coéquipiers. J’avais toujours du mal à rester dans la piscine, à rester en forme, à obtenir cette cohérence. J’ai eu du mal à mettre trois bons semaines ensemble sans tomber malade et s’épuiser. »

O’Connor a fait ses débuts internationaux aux Championnats du monde 2011 à l’âge de 15 ans et a remporté 24 grands honneurs, dont neuf médailles du Commonwealth et la médaille d’argent olympique en 2016, qui l’ont vue devenir l’une des trois femmes à avoir jamais existé. nager 2:06 dans la course individuelle de 200 m quatre nages.

« Je suis tellement fier d’avoir réalisé ce que j’ai malgré la condition. J’ai eu cette relation amour-haine avec mon corps pendant des années et je suis vraiment content d’avoir persévéré. »

« Je ne veux pas laisser la fin légèrement prématurée de ma carrière potentiellement entacher ce qui a été la meilleure expérience de ma vie. J’ai absolument adoré être un nageur et le sport est si spécial pour moi et je suis vraiment reconnaissant pour tout J’ai réussi dans ma carrière. Il arrive un moment où vous devez mettre votre santé, votre esprit et tout en premier et j’en suis à ce stade maintenant. «

Elle dit Sky Sports News son histoire :

« La natation a été mon premier amour, cela m’a donné confiance en moi. J’aimais être dans l’eau et concourir avec mes amis. 17 ans plus tard, la joie et l’amour fondamentaux que j’ai toujours eu pour le sport, même dans mes pires jours, reste le même.

Siobhan-Marie O’Connor a commencé à nager très jeune

« En regardant les vieilles photographies, je pense que si j’avais pu dire à mon moi de huit ans qu’un jour vous gagnerez une médaille d’argent olympique, établirez un record du monde, deviendrez double champion du Commonwealth, champion du monde et champion d’Europe, Je pense qu’elle n’aurait jamais cru que c’était vrai.

« La natation sera incroyablement difficile à dire au revoir. Bien que le moment de ma retraite ne soit pas ce que j’avais en tête, je me sens tellement heureux d’avoir eu l’opportunité de pratiquer le sport que j’aime comme travail au cours des 10 dernières années. J’ai réalisé tout ce que j’ai jamais entrepris d’accomplir.

« Il y a peu de gens qui me sont plus chers que mon entraîneur Dave McNulty. Il m’a pris sous son aile en tant que nageur junior timide et nerveux de 14 ans et m’a entraîné vers un podium olympique. Il m’a non seulement entraîné à être le meilleur athlète que je puisse être, mais il croyait tellement en moi que je ne pouvais pas ne pas croire en moi aussi.

« Peu de temps après avoir rejoint le programme de Dave, je me suis qualifié pour participer à des Jeux Olympiques à domicile à Londres 2012. C’était un rêve devenu réalité et sans aucun doute l’une des deux meilleures semaines de ma vie.

Siobhan-Marie O’Connor et l’entraîneur Dave McNulty

« Ce n’était pas seulement à cause de la particularité des jeux à Londres, mais parce qu’un mois plus tard, on m’a diagnostiqué une colite ulcéreuse – une maladie chronique à vie. J’avais lutté contre des symptômes graves et débilitants de la maladie sans aucun traitement pour cela , mais j’avais réussi à faire partie de l’équipe olympique. Cela m’a montré que même lorsque ma condition était au pire, cela ne devait pas m’empêcher d’atteindre mes objectifs.

« Ma décision de m’éloigner du sport a été la décision la plus difficile que j’aie jamais eu à prendre. Je sais que la course et le frisson de la compétition vont me manquer, mais je suis vraiment enthousiasmé par le prochain chapitre de ma vie.

« Pour moi, la performance de ma vie a été quand j’ai nagé 2h06 aux Jeux de Rio 2016. J’étais à 0,3 seconde de l’or. C’était le troisième temps le plus rapide de l’histoire et sous le record olympique.

« Cette nage n’était pas seulement deux minutes et six secondes de ma vie, c’était nager 60 kilomètres par semaine pendant six ans. C’était 30 heures par semaine pour pousser mon corps à ses limites absolues – parfois dormir pendant 19 heures d’affilée C’était toutes les courses que j’avais nagées depuis l’âge de neuf ans.

« C’était une accumulation de chaque fois que je ne me sentais pas bien, où je devais être résilient et ne jamais abandonner moi-même. C’était toutes les fois où j’ai douté de mes capacités, mais j’ai plutôt écouté la voix qui disait » tu peux fais ça’. »

« Ces deux minutes et six secondes se sont écoulées en un éclair, mais ce qui reste, ce sont de nombreuses années des plus beaux souvenirs que je chérirai pour toujours. »