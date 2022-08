S’inscrire à l’assurance-maladie? Voici trois choses essentielles que vous devez savoir

andresr | E+ | Getty Images

L’assurance-maladie peut sembler être un labyrinthe lorsque vous essayez d’y naviguer pour la première fois. Après tout, il existe différentes “parties” du programme fédéral d’assurance maladie, qui couvre environ 56,5 millions de personnes âgées de 65 ans et plus. Et, que vous atteigniez l’âge d’admissibilité de 65 ans ou que vous soyez plus âgé et que vous passiez de l’assurance contre les accidents du travail à l’assurance-maladie, il y a certains facteurs importants à prendre en compte qui affectent votre portefeuille. Mais d’abord, il vaut la peine de connaître les bases : Original Medicare se compose de la partie A (couverture hospitalière) et de la partie B (soins ambulatoires). En savoir plus sur la boîte à outils de l’investisseur :

3 conseils pour rembourser le solde de vos cartes de crédit

Les démocrates appellent à l’action sur la réforme de la sécurité sociale

Les investisseurs affluent vers les fonds d’énergie verte Certains bénéficiaires choisissent d’obtenir ces prestations par le biais d’un plan Avantage (Partie C), qui comprend généralement une couverture des médicaments sur ordonnance (Partie D). D’autres s’en tiennent à l’assurance-maladie originale ou de base et, éventuellement, l’associent à un plan autonome de la partie D et à une politique dite Medigap. Voici trois éléments clés à prendre en compte lorsque vous vous préparez à vous inscrire.

1. Cela va vous coûter cher

L’assurance-maladie n’est pas gratuite. “Cela surprend tant de bénéficiaires qui ont payé [payroll] impôts tout au long de leur vie active et supposaient que cela signifierait que Medicare serait “payé” au moment où ils atteindraient l’âge de 65 ans”, a déclaré Danielle Roberts, cofondatrice de la compagnie d’assurance Boomer Benefits. “Ces taxes signifieront qu’il n’y aura pas de primes pour la partie A, mais les parties B et D ont des primes que les bénéficiaires paient mensuellement tout au long de leurs années de retraite”, a déclaré Roberts.

La partie A sans prime est disponible tant que vous avez au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans le système via les charges sociales. Sinon, les primes mensuelles pourraient atteindre 499 $ en 2022, selon que vous avez payé aucune taxe dans le système d’assurance-maladie. Conjoints sans antécédents professionnels peuvent également bénéficier de la partie A sans prime. La partie A comporte également une franchise de 1 566 $, qui s’applique aux 60 premiers jours de soins hospitaliers pour patients hospitalisés au cours d’une période de prestations. Du 61e au 90e jour, les bénéficiaires paient 389 $ par jour, puis 778 $ par jour pendant 60 jours de “réserve à vie”. Pendant ce temps, la prime mensuelle standard de la partie B est de 170,10 $ cette année. Cependant, certains bénéficiaires paient davantage par le biais de surtaxes ajustées en fonction des revenus.

“Beaucoup de mes salariés à revenu élevé sont choqués par le coût des primes d’assurance-maladie à la retraite”, a déclaré Elizabeth Gavino, fondatrice de Lewin & Gavino et courtier indépendant et agent général des régimes d’assurance-maladie. Le gouvernement utilise votre déclaration de revenus des deux années précédentes pour déterminer si vous paierez un supplément. Pour demander une réduction de ce montant lié au revenu en raison d’un événement qui change la vie, comme la retraite, la Social Security Administration a un formulaire que vous pouvez remplir. La partie B comporte également une franchise : 233 $ en 2022. Une fois cette limite atteinte, les bénéficiaires sont généralement responsables de 20 % des services couverts.

Les primes, franchises et quotes-parts de la partie D dépendent des spécificités de la couverture. La prime moyenne cette année est d’environ 32 $, selon les Centers for Medicare & Medicaid Services. Et, comme pour la partie B, les revenus les plus élevés sont facturés en supplément via les IRMAA.

2. Le non-respect des délais clés peut entraîner des frais supplémentaires

Si vous envisagez de vous inscrire à Medicare dès que vous êtes éligible à 65 ans, vous bénéficiez d’une “période d’inscription initiale” de sept mois qui commence trois mois avant le mois de votre 65e anniversaire et se termine trois mois après. Pendant ce temps, si vous avez retardé votre inscription à 65 ans parce que vous avez continué à travailler et que la couverture de votre employeur était acceptable (selon les normes de Medicare), vous disposez de huit mois pour vous inscrire une fois votre plan de travail terminé. Quelles que soient les règles d’inscription auxquelles vous êtes soumis, le non-respect de la date limite d’inscription à la partie B peut entraîner une pénalité d’inscription tardive à vie. Pour chaque année complète pendant laquelle vous auriez dû être inscrit mais ne l’avez pas été, vous paierez 10 % de la prime mensuelle standard de la partie B.

“Beaucoup de mes salariés à revenu élevé sont choqués de voir combien les primes de Medicare leur coûteront à la retraite. Elisabeth Gavino Fondateur de Lewin & Gavino

La partie D comporte également une pénalité pour inscription tardive si vous manquez la date limite. Pour les personnes qui s’inscrivent au cours de leur période d’inscription initiale à 65 ans, vous bénéficiez des mêmes sept mois pour la partie D que pour la partie B. Cependant, si vous avez dépassé cette fenêtre et que votre couverture en milieu de travail se termine, vous disposez de deux mois pour inscrivez-vous à la partie D, que ce soit en tant que plan autonome ou via un plan Advantage. La la pénalité est de 1 % de la prime de base nationale pour chaque mois où vous n’aviez pas la partie D ou une couverture valable et que vous auriez dû avoir.

3. Une assurance complémentaire peut avoir du sens

Les divers coûts associés à l’assurance-maladie de base peuvent être différents si vous avez une couverture complémentaire. Une option consiste à s’inscrire à un plan Avantage. Bien que vous continuiez généralement à payer vos primes de la partie B, de nombreux plans ont une prime faible ou nulle. Et en plus d’inclure généralement une couverture des médicaments sur ordonnance, les plans Avantage peuvent également offrir des extras tels que les soins dentaires, la vision et l’ouïe. Les plans Advantage sont assortis d’un plafond sur les dépenses personnelles, contrairement à l’assurance-maladie de base. Leurs structures de partage des coûts – c’est-à-dire les franchises, les quotes-parts ou la coassurance – sont également différentes et varient d’un régime à l’autre.