Un vaccin Covid-19 développé en Chine s’est avéré 20% plus efficace dans un petit groupe d’essais cliniques lorsque les doses sont administrées à trois semaines d’intervalle, a déclaré lundi un porte-parole du fabricant, Sinovac Biotech.

Le taux de protection était de 70% pour 1394 volontaires ayant reçu soit un placebo, soit le vrai vaccin CoronaVac à 21 jours d’intervalle, selon un essai clinique au Brésil, où le déploiement du vaccin a commencé après son approbation dimanche.

Des scientifiques du pays sud-américain ont déclaré la semaine dernière que, sur la base d’un essai portant sur 9000 personnes, l’efficacité du vaccin n’était que de 50,4% chez les participants recevant des doses à 14 jours d’intervalle – juste au-dessus du seuil de 50% requis pour l’approbation.

Sinovac a souligné que le résultat du groupe de 1 394 personnes était moins fiable que celui de l’essai de 9 000 personnes, qui utilisait les données des participants recevant des doses à deux et trois semaines d’intervalle.

C’est la première fois que des données d’efficacité sont publiées par Sinovac pour CoronaVac, pour lequel le schéma posologique diffère de la méthodologie originale utilisée pour évaluer le vaccin dans les essais.

L’efficacité de 50,4% de CoronaVac est calculée pour les personnes « infections très légères » qui n’ont pas besoin d’assistance médicale, selon des scientifiques de l’Institut Butantan de São Paulo, où les essais cliniques ont eu lieu.

Les chercheurs ont déclaré que le vaccin avait une efficacité de 78% pour arrêter les cas légers de Covid-19 nécessitant un traitement, alors qu’il était efficace à 100% pour les cas modérés et graves.

Outre la Chine et le Brésil, le vaccin est en cours de déploiement en Turquie et en Indonésie, où différents essais cliniques ont montré que le vaccin avait des cotes d’efficacité de 91,25% et 65,3%, respectivement.

