Sinner-Djokovic, orario et colombe regardent la finale télévisée de l’Atp de Shanghai

di

Salvatore Riggio



Le précédent Sinner s’est imposé 4-3 lors de sa confrontation avec Djokovic, mais Jannik a remporté la dernière victoire lors de la demi-finale de l’Open d’Australie.

Dove voit la finale à la télévision

Le dernier travail de Shanghai entre Sinner et Djokovic sera diffusé sur Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis et en streaming sur Sky Go, Now et Tennis tv.