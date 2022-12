Sinitta quitte dramatiquement Celebs Go Dating avant le spectacle final

SINITTA a radicalement quitté Celebs Go Dating avant le spectacle final – mais devrait faire un retour surprise.

La personnalité de la télévision populaire a exclu de rejoindre le reste de la distribution lors d’un voyage à Chypre après avoir échoué à trouver l’amour.

Sinitta a quitté Celebs Go Dating hier soir[/caption] Goff

La chanteuse avec ses co-stars[/caption]

Elle a été félicitée par les fans pour cette décision après s’être sentie déçue par son rendez-vous Andy qui semblait «trop occupé» pour avoir du temps pour une relation.

Au lieu de se sentir deuxième, Sinitta a choisi de faire cavalier seul et de ne pas continuer à sortir ensemble dans la série.

Mais ce n’est pas la dernière fois que les téléspectateurs verront l’ex de Simon Cowell qui est devenu l’un des favoris de la série de cette année.

Elle surprendra le casting en se rendant à Chypre pour interpréter sa chanson à succès “So Macho” pour la finale.

La co-star de Sinitta, Navid Sole, a déclaré au Sun : “J’ai vraiment adoré le voyage à Chypre, nous nous sommes tous très bien entendus.

«Le point culminant pour moi a été quand Sinitta est venue et qu’elle l’a tué chéri. Elle l’a brisé sur scène.

Dans l’épisode d’hier soir, Sinitta a dit aux agents de rencontres Anna Williamson et Paul C Brunson : « Peut-être que je ne devrais pas faire le voyage, si ça te va ?

“Et continuer mon voyage jusqu’à ce que je rencontre quelqu’un.”

Anna a répondu: “C’est une décision audacieuse et courageuse, mais elle vient du bon endroit car elle vient du fait de se mettre en premier et pour cela nous vous applaudissons.”

Lorsqu’on lui a demandé comment l’agence de rencontres l’avait aidée, Sinitta a répondu : « Je pense que j’avais assez peur, donc je pense que je serai plus ouverte et je me sentirai plus claire sur ce que je veux.

“Je pense que je pourrais tomber amoureux de n’importe qui, mais j’ai appris qu’on peut aimer tout le monde mais pas tomber amoureux de tout le monde.”

Paul a déclaré aux téléspectateurs: “Nous manquerons bien sûr Sinitta pendant le voyage, mais ce n’était pas un échec.

“Elle a écouté et appris ce qui est important d’avoir dans sa future relation.

“Je suis convaincu qu’elle prendra cela avec elle à l’avenir.”