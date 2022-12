Sinitta de Celebs Go Dating dénonce le “montage honteux” après les commentaires de Simon Cowell

SINITTA a frappé à Celebs Go Dating et a accusé l’émission de “montage honteux”.

La chanteuse Sinitta, 59 ans, est l’une des stars à la recherche de l’amour dans la nouvelle série, mais elle est restée furieuse après avoir affirmé que les commentaires sur son ex-petit ami Simon Cowell avaient été sortis de leur contexte.

Furious Sinitta a critiqué Celebs Go Dating

Elle et Simon étaient dans une relation on / off pendant 20 ans

Bien que Simon, 63 ans, planifie actuellement son mariage avec Lauren Silverman, avec qui elle partage son fils Eric, huit ans, il a été suggéré sur CGD que Sinitta est toujours amoureuse de lui.

Réfutant cela, Sinitta a tweeté : « Montage honteux !

“Dire que j’étais toujours” amoureux “de @SimonCowell était un énorme tort pour moi et mes efforts.

“Pourquoi as-tu fait cela? L’amour et “in Love” sont très différents @CelebsGoDating @awilliamsonTV @PaulCBrunson #iTrustedYou.”

Alors le hitmaker macho Sinitta est sorti avec le magnat de la musique pendant deux ans jusqu’en 1984 et ils ont continué à profiter d’une relation on / off de 20 ans.

Maintenant, Simon a assumé un rôle de “protecteur, grand frère” dans la vie amoureuse de Sinitta.

“Simon a été surpris que je fasse Celebs Go Dating”, a déclaré Sinitta au Sun avant le lancement de la série 11 de ce soir.

“Il a dit” eh bien, tous ceux avec qui ils vous arrangeront, je devrai les examiner.





«Simon a ce truc de grand frère protecteur qui était très gentil.

“J’aimerais que tous ceux avec qui je suis s’entendent avec Simon parce qu’il est évidemment l’un de mes meilleurs amis les plus proches.

«Nous voulons sortir et nous sommes les parrains des enfants les uns des autres. Ce serait certainement bien s’ils s’entendaient, mais nous devrons attendre et voir.