Singhraj, Manish Narwal et Deepender remportent l’argent pour l’Inde en P4-Mixed 50m Pistol SH1

L’équipe indienne de pistolet des médaillés paralympiques Singhraj et Manish Narwal ainsi que Deepender Singh ont remporté une médaille d’argent dans l’épreuve P4- Mixed 50m Pistol SH1 au Championnat du monde de tir para-sport 2022 ici lundi.

L’équipe indienne a terminé avec un total de 1579-13x, terminant derrière l’équipe sud-coréenne de Sea Kyun Park, Aekyung Moon et Jungnam Kim, qui a remporté la médaille d’or avec un score total de 1592-21x.

A LIRE AUSSI : Monde non. 1 Para Shuttler Manasi Joshi recevra le prix Arjuna le 30 novembre

La Turquie a remporté la médaille de bronze avec un total de 1574-23x.

C’était la seule médaille d’or pour l’Inde lundi, car le chevronné Singhraj n’a réussi qu’à se classer cinquième avec un total de 157,3 dans la section individuelle du P4-Mixed 50m Pistol SH1.

Singhraj a eu un début calme dans la finale à huit coups alors qu’il a tiré quatre scores entre 8,1 et 8,8 et un 9,8 pour un total de 43,1 dans les cinq premiers coups.

A LIRE AUSSI : L’archer Akash Malik est prêt à représenter l’Inde à la Coupe d’Asie de tir à l’arc

Il a survécu aux trois premières éliminations mais a perdu contre l’Iranien Mirshafiei Syed Mohammad Reza car il n’a pu gérer que 8,4 et 9,6 dans le tour éliminatoire avec l’Iranien qui a tiré 8,7 et 10,1 pour survivre. L’Iranien a finalement terminé quatrième alors que Olivera Nakovska-Bikova de Macédoine, Oleksir Denysiuk d’Ukraine et Cevat Karagol de Turquie ont respectivement remporté les médailles d’or, d’argent et de bronze.

Au tour de qualification, Singhraj a terminé cinquième avec un score de 532-7x tandis que Narwal était 11e avec 527 et Deepender a terminé 18e avec 520 points.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici