Singhraj brille alors que l’Inde termine en tête

L’Inde a remporté deux médailles d’or lors de la dernière journée de la Coupe du monde de tir para-sportif du monde de tir (WSPS) à Munich mardi avec le paralympien Singhraj figurant dans les deux réalisations.

Avec deux autres médailles d’or, l’Inde a dominé le décompte des médailles, terminant avec un total de 10 médailles, six médailles d’or, trois d’argent et une de bronze, dans la Coupe du monde.

Singaraj, qui a remporté deux médailles aux Jeux paralympiques de Tokyo, a remporté mardi l’or dans l’épreuve mixte pistolet individuelle de 50 mètres, puis s’est associé à ses coéquipiers Manish Narwal et Deepender pour empocher l’or dans l’épreuve par équipe.

Le paralympien indien a terminé quatrième de la ronde de qualification avec un score de 529, après une égalité avec JO Jeongdu de Corée du Sud. Le Coréen a terminé troisième avec six tirs dans le cercle intérieur tandis que Singhraj a réussi cinq de ces coups sûrs.

Singhraj a tiré 90, 87, 86, 90, 86 et 90 en six séries de 100 tirs pour terminer avec un total de 529, terminant derrière l’Ukrainien Oleksii Denystuk (544), l’Allemand Tobias Meyer (530) et Jeongdu (529). Deepender Singh s’est qualifié et s’est classé sixième avec un score de 527 tandis que Manish Narwal a raté une place dans la finale à huit coups en se classant 9e avec un score de 511.

Cependant, la fortune de Singhraj a grimpé en flèche lors de la finale alors qu’il a réalisé une brillante performance pour déjouer tous ses concurrents. Il a commencé avec une brillante série de 44,5 pour prendre la tête et a enchaîné avec un 48,5 pour conserver sa première position. Dans la série éliminatoire, Singhraj a continué à tirer avec brio en obtenant 18,2, 19,6, 19,7 et un sensationnel 20,3 pour un total de 224,1.

Oleksii Denystuk a remporté la médaille d’argent avec un score de 216,2 tandis que JO Jeongdu de Corée du Sud a remporté la médaille de bronze avec un total de 193,9. Deepender a terminé sixième avec un score total de 133,0, se faisant éliminer dans la troisième série.

L’Inde a dominé le peloton dans l’épreuve par équipe masculine mixte du 50 m au pistolet en remportant la médaille d’or.

Dans les autres compétitions de la dernière journée, Swaroop Unhalkar n’a pas réussi à se qualifier pour la finale, terminant 25e de l’épreuve R3 – Mixed 10m Air Rifle Prone SH1.

L’Inde avait remporté deux médailles d’argent grâce à Deepender Singh dans l’épreuve du pistolet standard à 10 m. Avec Rahul Jakhar et Anurodh Panwar, il a remporté la médaille d’argent dans l’épreuve par équipe de l’épreuve de pistolet standard.

