Singham Encore en difficulté ? Un juge du Bombay HC affirme que des films comme Singham envoient un message dangereux

Ajay Devgnc’est Singham encore c’est le sujet de conversation de la ville maintenant. Récemment, Rohit Shetty et Ajay Devgn ont récemment fait une puja alors qu’ils commencent à tourner pour Singham Again. Cependant, il semble que le film pourrait rencontrer des problèmes avec la dernière déclaration faite par un juge de la Haute Cour de Bombay. Justice Gautam Patel a déclaré que des films comme Singham transmettent un message dangereux.

Lors d’un événement organisé par la Fondation de la police indienne pour marquer la journée annuelle et la Journée des réformes de la police, le juge Gautam Patel a déclaré que dans les films, la police s’en prend aux juges qui sont montrés comme dociles, timides, avec de grosses lunettes et souvent très mal habillés.

Le juge Gautam Patel critique Singham

Il a en outre ajouté que la police dans les films accuse les tribunaux de laisser partir les coupables et que les policiers rendent justice à eux seuls. Il a ensuite donné un exemple du film d’Ajay Devgn, Singham. Il a déclaré qu’à Singham, la scène culminante montre que l’ensemble des forces de police s’attaquent à un homme politique joué par Prakash Raj, puis montrent que justice a maintenant été rendue.

Il a qualifié cela de message dangereux envoyé par le film. Le juge Patel a déclaré qu’il existe un processus et qu’ils décident si l’accusé est innocent ou coupable. Il a déclaré : « Ces processus sont lents… ils doivent l’être… en raison du principe cardinal selon lequel la liberté d’un individu ne doit pas être confisquée. Si ce processus était abandonné au profit de « raccourcis », alors nous le renverserions. la règle de droit. »

Singham est sorti en juillet 2011 et les fans attendent désormais Singham Again. En parlant de Singham Again, avec Ajay Devgn dans le rôle de Singham, le film mettra également en vedette Ranveer Singh dans le rôle de Simmba, Akshay Kumar dans le rôle de Veer Sooryavanshi.

Regardez une liste de films d’Akshay Kumar avec des messages sociaux :

Deepika Padukone fera également partie du film en tant que policière. Ce film aura Kareena Kapoor Khan. Elle reprendra son rôle d’épouse d’Ajay Devgn dans le film. Elle commencera le tournage du film d’ici la fin de ce mois. Selon les rapports, Singham Again sera tourné en Inde ainsi qu’à l’étranger.