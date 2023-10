Singham Again : Deepika Padukone rejoint le drame policier d’Ajay Devgn ; rencontrez la policière décalée et casse-cou Shakti Shetty

C’est récemment que Rohit Shetty a annoncé le prochain opus de la franchise à succès Singham. Il a partagé quelques photos de la cérémonie du muharat mettant en vedette Ajay Devgn et Ranveer Singh. Akshay Kumar était absent de la photo mais il a laissé un message parlant de Singham encore. Eh bien, Rohit Shetty a maintenant révélé la principale dame du film. Ce n’est autre que Deepika Padukone. Elle va essayer le rôle de Shakti Shetty, une femme policière.

Deepika Padukone a profité de son compte Instagram pour partager des affiches de Sigham encore dévoilant son regard. Enfilant un uniforme Khakee, tenant une arme sur un criminel et riant chaleureusement, Shakti Shetty sera certainement excentrique, amusante et casse-cou. Sur la photo suivante, nous voyons Deepika Padukone tenant une arme à feu et ayant des bleus sur le visage. C’est la première fois que Deepika Padukone incarnera un flic dans un film à part entière. Étant donné qu’il s’agit d’un film de Rohit Shetty, on s’attend à ce que Deepika Padukone réalise des cascades à indice d’octane élevé avec des voitures volantes. Nous ne serions pas surpris si Deepika Padukone sautait d’une voiture volante pour combattre les crétins et que les fans en jaillissaient seraient partout dans l’actualité du divertissement.

Découvrez Singham Again de Deepika Padukone ci-dessous :

L’univers policier de Rohit Shetty a commencé avec Singham avec Ajay Devgn dans le rôle principal. Le suivant est venu Singham Des retours qui mettaient également en vedette Kareena Kapoor Khan dans le rôle principal féminin. Rohit Shetty est passé au niveau supérieur avec Simba qui présentait Ranveer Singh comme flic. Sara Ali Khan faisait également partie du film. Le quatrième film de son univers policier était Sooryavanshi qui mettait en vedette Akshay Kumar dans le rôle principal. Katrina Kaif jouait le rôle principal. La scène culminante du film a réuni Ajay Devgn, Ranveer Singh et Akshay Kumar. Il est prévu que Singham Again, nous reverrons le trio ensemble, plus Deepika Padukone.

En parlant de Deepika Padukone, l’actrice a les mains pleines. On la verra bientôt dans Kalki 2898 après JC avec Prabhas, Amitabh Bachchan et d’autres. Le film sort en janvier. Elle a aussi un autre film plein d’action Combattant. Elle partage l’espace d’écran avec Hrithik Roshan et Anil Kapoor dans celui-ci.

