Singham Again : Ajay Devgn, Ranveer Singh et Deepika Padukone mettent en vedette le nouveau film qui sera le plus grand film policier ; vérifier les mises à jour intéressantes

Il y a deux jours, Rohit Shetty a annoncé le début du tournage de Singham Again. Le cinéaste a partagé des photos du tournage de Mahurat, semble-t-il. Ajay Devgn et Ranveer Singh ont également été vus dans le cadre. Ajay a commencé ce couplet policier avec Rohit il y a plus de dix ans. Ranveer a rejoint le copverse il y a quelques années sous le nom de Simmba. Et maintenant, il se joindra à Ajay pour la troisième partie de la franchise Singham, au total, le cinquième film du vers policier de Rohit Shetty. Découvrez ci-dessous toutes les mises à jour intéressantes et les dernières sur Singham Again…

Rencontrez à nouveau le casting de Singham

BollywoodLife a informé ses lecteurs que Deepika Padukone avait rejoint le casting de Singham Again lors du lancement de la chanson du film Cirkus. Ranveer Singh reviendra dans le rôle de Simmba tandis qu’Ajay Devgn reprendra à nouveau son rôle de Bajirao Singham. Il est considéré comme le plus grand film policier. Akshay Kumar rejoindra le casting dans le rôle de Veer Sooryavanshi. Ensemble, ils combattront tous un ennemi du pays, Jackie Shroff. Alors qu’Ajay est le héros, Ranveer jouera le rôle de catalyseur pour faire avancer l’histoire, Akshay, en revanche, fera une apparition.

Kareena Kapoor Khan fera-t-elle à nouveau partie de Singham ?

Kareena Kapoor Khan reprendra son rôle d’épouse d’Ajay Devgn dans le film. Bien qu’elle ne soit pas flic dans le film, elle joue un rôle très important dans le film qui contribuera à faire avancer l’histoire. L’actrice devrait rejoindre le reste de la bande sur le tournage d’ici la fin du mois. D’un autre côté, on ne sait pas si Sara Ali Khan, qui jouait l’intérêt amoureux de Simmba dans Simmba, fera ou non partie du film.

Nouvelle fusillade de Singham

Selon un rapport de Pinkvilla, Singham Again sera tourné en Inde ainsi qu’à l’étranger. Rohit Shetty, le cinéaste souhaite tourner la plupart de ses séquences de films dans des lieux réels avec l’aide d’une équipe experte de réalisateurs d’action. Singham Again est présenté comme le film le plus cher de Rohit Shetty à ce jour. Le réalisateur travaille très dur pour augmenter l’ampleur de son vers policier avec ce nouveau film.